Transporte: las empresas pagaron el sueldo de junio sin aumento y UTA confirmó el paro desde esta medianoche

Fuentes empresariales indicaron a UNO que los haberes se liquidaron sin las subas acordadas semanas atrás en paritarias. Al mismo tiempo, indicaron que (hasta las 16 hs) de este viernes no habían recibido ningún fondo adicional; ni municipal, provincial, ni nacional.

En este escenario, desde el gremio de la Unión Tranviarios Automotor ratificaron la medida de fuerza. Según supo este medio, en horas de la tarde se mantenían reuniones entre funcionarios locales y provinciales para encontrarle una salida al conflicto.

A través de un comunicado, Fatap advirtió este lunes que el acuerdo salarial “no es exigible”, en tanto y en cuento no ingresen mayores recursos.

"No se han cumplido las condiciones establecidas para la aplicación de los salarios establecidos en la negociación paritaria, motivo por el cual los mismos no están vigentes y no pueden serle exigidos a las empresas prestadoras", señala el comunicado de Fatap.

"Se torna imprescindible el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades competentes, así como que cada una de ellas, sean nacionales, provinciales o municipales, asuman sus responsabilidades no solo frente a las prestadoras de los servicios, sino también frente a los usuarios y trabajadores, para generar (de una vez por todas) las condiciones de sustentabilidad que el sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del País requiere", finaliza el documento.

Los esfuerzos municipales por intentar destrabar el conflicto se presentan como insuficientes. Este jueves, el gobierno local informó un aumento en los recursos para el transporte público en busca de destrabar el conflicto.

"El intendente va a estar firmando una resolución en el día de hoy para aumentar ese aporte a $64.000.000, lo que representa un aumento del 30%, la misma suba realizada por Nación", señaló esta mañana Andréa Zorzón, directora de Movilidad de la Municipalidad de Santa Fe.

"Volvemos a estar en una situación de incertidumbre en cuanto la prestación del servicio. Tiene que ver con algo que comentamos hace tiempo, el contexto económico en que vivimos con el aumento de los costos de manera sostenida, pero también con un recorte de los subsidios por parte del gobierno nacional. Porque si bien sabemos que se ha incrementado la partida presupuestaria, pasando de 7.000 millones que venían al interior del país a ser 9.000 millones, es decir aumentar una suba de entre un 38 o 40%, recién comienza a correr a partir de julio y no alcanza para responder al acuerdo paritario que se celebró hace algunas semanas".