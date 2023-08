La mirada de los concejales sobre los pliegos del transporte: quieren tratarlo con el futuro intendente

"En general no se dan respuestas, y lo que se hace es poner parches, y necesitamos una respuesta de fondo porque ya estamos al borde de una crisis terminal del transporte. Cada un mes hay paro, el estado de las unidades no es el adecuado, el precio no se adecua al salario de la gente, tenemos frecuencias de cada 45 minutos. Parecería que en la política tememos ante un cambio sustancioso", apuntó.

Del mismo modo, Fulini consideró "responsable" esperar a "que se aclare cuál va a ser la gestión que se haga cargo de la municipalidad para dar la discusión acerca de los pliegos, pero tenemos que orientar cómo va a ser esa discusión y ahí entra la audiencia pública. Dejemosle a la siguiente gestión un bagaje informativo".

En ese sentido, UNO Santa Fe se comunicó con diversos concejales de distintos espacios que manifestaron una misma postura: lo ideal es tratar los pliegos con el futuro intendente de la ciudad, y bajo la nueva conformación del Concejo teniendo en cuenta que se renuevan nueve bancas.

Carlos Pereira

El concejal Carlos Pereira, del sector radical del hoy frente Unidos para Cambiar Santa Fe, consideró que "el pliego no se trató este año porque no hubo voluntad del oficialismo a de tratarlo".

"Acá no hubo reuniones, no hubo convocatorias, no hubo ningún intento de tratarlo. Si alguien lo demoró, alguien puso palos en la rueda, si hubo una voluntad de no tratarlo, fue de parte del propio equipo del intendente. Por el resto, me parece que está claro que en una transición política, donde hay un intendente que sale, no se puede discutir del sistema de transporte público que tiene que implementar el intendente que llega", sentenció.

"Antes podía haber una especulación acerca de la continuidad o no de Jatón. Ahora está claro que esto no va a ocurrir. Nosotros somos Unidos para Cambiar Santa Fe, tenemos un candidato que estamos seguros que va a ganar, que es Juan Pablo Poletti. Y Poletti tiene sus propias ideas y además tiene derecho a ver y reveer todo, porque es un sistema que le va a tocar a él implementarlo. Un pliego de semejante envergadura un gobierno lo tiene que presentar al principio de su gestión, no en el momento en el que está saliendo", manifestó Pereira.

Con respecto al contenido de los pliegos, Pereira criticó que "básicamente es un pliego que no tiene ni frecuencias ni recorridos. Y sin frecuencia y sin recorrido no hay un costo del sistema, y sin costo del sistema ni siquiera sabemos cuál es el costo de la tarifa".

LEER MÁS: Concejo: el desafío de los frentes de ir en busca de los casi 180.000 votos "sin dueño" para las generales

Laura Mondino

Por su parte, la concejala Laura Mondino manifestó a UNO Santa Fe la importancia de "trabajar de manera conjunta con quien tenga que asumir la responsabilidad el 10 de diciembre".

"Nosotros venimos conversando entre todos los bloques, evaluando si es conveniente dar esta discusión ahora o si es conveniente esperar al 10 de septiembre. Yo pienso que que hay que tener claridad de quién va a ser el próximo intendente para poder acordar los términos de esa discusión y cómo se lleva adelante", agregó.

Seguidamente Mondino expresó que "es un tema que hay que debatir en profundidad", y que "el intendente cuando lo planteó, uno de los principales motivos tuvo que ver con poder llevar adelante una discusión que la ciudad adeuda ya hace por lo menos 30 años".

Juan José Saleme

Por su parte el concejal peronista apuntó que el proyecto "no tiene recorrido, faltan un montón de cuestiones a aclarar y por eso es que no se trató. No es que el Concejo no lo trató por cuestiones electoralistas, como dice el intendente, lejos de eso".

"Era una promesa del Intendente en campaña. Él quiso cumplir con lo que había prometido, no ingresar en la campaña sin haber cumplido con semejante cuestión, y envió unos pliegos que no tienen sustento. Entonces, ahora con la certeza de que él no va a ser el próximo intendente, con estas cuestiones sustanciales que hay que aclarar y mejorar, nosotros entendemos que hay que devolverlo", dijo a UNO Santa Fe.

Saleme enfatizó que "consolidar esta situación dándole un marco legal sería un error grave, más aún teniendo en cuenta que hay una sola certeza de acá a diciembre que es que va a haber otro intendente. Lo ideal es que se lo debata con el próximo con el intendente electo y que lo debatan también los concejales que van a asumir la próxima conformación del concejo".

En cuanto al contenido de los pliegos, el concejal consideró que "no se puede tratar así, porque un pliego de transporte no es lo mismo que la ordenanza de nocturnidad que nosotros pudimos trabajarla con la comunidad e incorporarle modificaciones. El transporte público de pasajeros tiene cuestiones técnicas y económicas que se necesitan tener muy claro".