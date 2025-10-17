Transporte urbano: proponen un "boleto barrial" con tarifa diferencial para tramos cortos en el norte de la ciudad

Desde el Concejo impulsan un proyecto para que el Ejecutivo municipal estudie la factibilidad de implementar un boleto barrial que beneficie los recorridos cortos dentro de los barrios, siguiendo el modelo del "boleto centro".

Un proyecto impulsado desde el Concejo municipal pretende que el Ejecutivo municipal estudie la factibilidad de implementar un boleto barrial que beneficie los recorridos cortos dentro de los barrios. La iniciativa sigue el modelo del exitoso boleto Centro que tiene un costo menor que el boleto frecuente

El proyecto fue elaborado por la concejala del bloque Mesas de Trabajo, Violeta Quiroz , quien destacó la importancia de esta medida para aliviar el gasto de los vecinos y fomentar el uso del transporte público .

La iniciativa busca ofrecer una tarifa reducida para quienes se mueven dentro de su barrio, similar a la que ya funciona en el microcentro de la ciudad.

“Ingresé este proyecto para que el Ejecutivo Municipal estudie la factibilidad de la implementación de un boleto barrial. Lo dimos en llamar boleto barrial porque pensamos que el boleto Centro tuvo mucho éxito entre la gente que se mueve dentro del microcentro”, explicó Quiroz.

Según la concejala, quienes realizan trayectos cortos, de 15 o 20 cuadras, actualmente pagan la tarifa completa, por lo que la propuesta pretende igualar la tarifa al modelo del Centro. “Además de alivianar los bolsillos de los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe, incentivaría también el uso del transporte público”, agregó.

El proyecto será analizado por las comisiones del Consejo Municipal, y si se aprueba, corresponderá al Poder Ejecutivo reglamentar su implementación, definiendo recorridos y condiciones de aplicación.

Quiroz recordó que en 2004, mediante la ordenanza 11.131, se establecieron boletos diferenciales: Centro, Combinado y Barrial. “Estamos viendo el por qué se dio de baja y para justificarlo cuando estemos en la discusión. Algunos concejales lo recibieron muy bien; les pareció muy bien”, afirmó.

La concejala destacó además que esta propuesta responde al crecimiento del norte de la ciudad, con nuevos comercios, escuelas y población, y consideró que se trata de políticas públicas que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

