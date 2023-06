Transporte: vuelven a venderse las tarjetas Sube en los kioscos de Santa Fe

"Esta semana me encargué personalmente de traer el primer lote tarjetas sube para los colegas de la ciudad de Santa Fe. Firmamos un convenio, veníamos reclamando hace más de 5 años que el comercio de cercanía acceda al beneficio de ser distribuidor de la tarjeta", detalló Mascheroni.

kiosqueros tarjeta sube kiosco.jpg UNO Santa Fe

Y agregó: "A través de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina y la cámara local se firmó un convenio, donde el kiosquero ahora accede a la tarjeta y la tiene que vender al precio oficial de $570. Se trajo la primera tanda que son alrededor mil y pico de Subes para repartir entre algunos colegas. A medida que se vayan vendiendo se irán reponiendo los stocks".

Desmienten que la tarjeta Sube no se pueda compartir

El Ministerio de Transporte de la Nación aclaró una información que comenzó a circular en algunos sitios webs y redes sociales que daban cuenta de la aplicación de sanciones y multas por compartir la tarjeta Sube con otro usuario al subir al transporte público. A través de un comunicado, la cartera que lidera Diego Giuliano enumeró una serie de puntos referidos a la correcta utilización del plástico que se utiliza para viajar en tren, colectivo o subte.

sube

Bloqueo de la tarjeta Sube: desde el Ministerio de Transporte recordaron que "es de uso personal e intransferible" y que "la tarjeta Sube con Tarifa Social Federal debe ser utilizada únicamente por el titular". En el caso de que se detecte el uso fraudulento por parte de una persona que no es beneficiaria se procede a su bloqueo, advirtieron.

Se puede pagar el viaje de otra persona. La tarjeta Sube no podrá ser retenida por personal de las empresas de transporte. Asimismo, indicaron que ante una situación de emergencia "podés pagar el viaje de otra persona que no tenga saldo en su tarjeta y no se aplicará sanción o multa".

