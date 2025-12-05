Conducir alcoholizado en la ciudad de Santa Fe tendrá multas más altas: los nuevos montos

La Municipalidad actualizó el valor que se usa para calcular sanciones de tránsito. La medida rige desde el pasado 3 de diciembre

La Municipalidad de Santa Fe oficializó una nueva actualización del valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro con el que se calculan todas las multas previstas en el Régimen de Infracciones y Penalidades.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Interna N.º 139, firmada por el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, y regirá a partir del 3 de diciembre .

Con esta modificación, cada Unidad Fija tendrá un valor de $1.684, una cifra equivalente al precio del litro de nafta súper informado por la empresa YPF del Automóvil Club Argentino en la ciudad de Santa Fe.

Por qué se actualiza la UF

La Ordenanza N.º 7.882 —modificada por la Ordenanza N.º 12.934— establece que el valor de las multas se expresa en Unidades Fijas, y que su precio debe actualizarse de manera bimestral según el valor de la nafta súper de YPF.

Esto significa que cada actualización del combustible impacta automáticamente en el monto final de las sanciones, que se determina al momento del pago efectivo.

Cómo quedan las principales multas de tránsito en Santa Fe:

Circular en moto sin casco

-Mínimo: 50 UF → $84.200

-Máximo: 500 UF → $842.000

Estas faltas pueden registrarse tanto en controles como mediante el sistema de fotomultas.

Cruzar un semáforo en rojo

-Mínimo: 190 UF → $319.960

-Máximo: 1.900 UF → $3.199.600

-Pago voluntario: 160 UF → $269.440

Se mantiene como una de las infracciones más severamente castigadas.

Usar el celular sin manos libres o realizar maniobras imprudentes

-Entre 50 y 500 UF → $84.200 a $842.000

Alcoholemia o narcolemia positiva

-Mínimo: 190 UF → $319.960

-Máximo: 2.000 UF → $3.368.000