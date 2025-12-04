Uno Santa Fe | Santa Fe | vigas

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Provenientes desde San Luis, llega la primera tanda de las 50 elaboradas en la provincia puntana. En diciembre se espera también la llegada del lanza vigas proveniente de China, fundamental para el montaje de los tramos superiores del puente.

4 de diciembre 2025 · 10:35hs
Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

gentileza

Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

Las primeras vigas destinadas al nuevo puente que unirá Santa Fe con Santo Tomé comenzaron a ser trasladadas desde San Luis y se espera que arriben este viernes a la zona de obra. Se trata de un paso clave para la construcción del puente, que ya supera el 20% de avance y que permitirá conectar ambas ciudades con una traza moderna y mayor capacidad vehicular.

avances puentes carretero octubre
Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

avances puentes carretero octubre 2
Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

En total, se producirán 50 piezas en San Luis y las restantes 170 vigas en San Agustín, departamento Las Colonias. Cada estructura mide 30 metros y permitirá habilitar una nueva fase constructiva del proyecto, considerado una de las obras de infraestructura más importantes del centro provincial.

El titular de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, confirmó que el operativo de traslado se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y que esta primera entrega marca el inicio de un movimiento logístico que continuará durante diciembre. En paralelo, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, adelantó que antes de fin de año arribará la máquina lanza vigas proveniente de China, herramienta fundamental para el montaje de los tramos superiores del futuro puente.

Avances de obra

Hasta el momento, la obra registra avances concretos:

  • 121 de los 136 pilotes construidos

  • 100 columnas hormigonadas

  • 28 cabezales montados

  • 56 vigas ya fabricadas (de un total de 215)

Los trabajos también se desarrollan sobre el cauce del río Salado, donde Vialidad Provincial ejecuta un terraplén de avance con tubos de hormigón que permiten la circulación del agua sin interrumpir el curso natural del río.

En ese sector, se iniciaron las tareas de pilotaje y hormigonado de columnas, que continuarán durante los próximos meses. Entre 60 y 90 días se intervendrán cuatro pilas sobre el cauce principal, mientras equipos técnicos de Vialidad y Recursos Hídricos monitorean el comportamiento del río para garantizar las condiciones de seguridad.

Planificación en las dos cabeceras

Mientras tanto, en la cabecera santafesina avanza el terraplén norte y la infraestructura del estribo, y en Santo Tomé continúan las reuniones con el municipio para ajustar el plan de reordenamiento del tránsito y cerrar la etapa ejecutiva del proyecto.

El traslado de vigas desde San Luis continuará durante los primeros días de diciembre, marcando un nuevo impulso para la obra del puente Santa Fe – Santo Tomé, una infraestructura largamente esperada que promete mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo urbano entre ambas ciudades.

• LEER MÁS: Puente Santa Fe-Santo Tomé: llega en diciembre la máquina importada de China para acelerar el montaje de vigas

vigas puente Carretero Santa Fe China
Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa

Habrá un corte del servicio de agua en distintos barrios de la zona noreste

informe del senado: como quedo santa fe en la distribucion de la coparticipacion

Informe del Senado: cómo quedó Santa Fe en la distribución de la coparticipación

Laura Tarabella, actual decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias

Tras 106 años, la Universidad del Litoral tendrá por primera vez en su historia a una mujer como rectora

jueves con mucho calor en la ciudad de santa fe

Jueves con mucho calor en la ciudad de Santa Fe

Lo último

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Último Momento
El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Ovación
Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"