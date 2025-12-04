Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Provenientes desde San Luis, llega la primera tanda de las 50 elaboradas en la provincia puntana. En diciembre se espera también la llegada del lanza vigas proveniente de China, fundamental para el montaje de los tramos superiores del puente.

Las primeras vigas destinadas al nuevo puente que unirá Santa Fe con Santo Tomé comenzaron a ser trasladadas desde San Luis y se espera que arriben este viernes a la zona de obra. Se trata de un paso clave para la construcción del puente , que ya supera el 20% de avance y que permitirá conectar ambas ciudades con una traza moderna y mayor capacidad vehicular.

En total, se producirán 50 piezas en San Luis y las restantes 170 vigas en San Agustín , departamento Las Colonias. Cada estructura mide 30 metros y permitirá habilitar una nueva fase constructiva del proyecto, considerado una de las obras de infraestructura más importantes del centro provincial.

El titular de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, confirmó que el operativo de traslado se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y que esta primera entrega marca el inicio de un movimiento logístico que continuará durante diciembre. En paralelo, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, adelantó que antes de fin de año arribará la máquina lanza vigas proveniente de China, herramienta fundamental para el montaje de los tramos superiores del futuro puente.

Avances de obra

Hasta el momento, la obra registra avances concretos:

121 de los 136 pilotes construidos

100 columnas hormigonadas

28 cabezales montados

56 vigas ya fabricadas (de un total de 215)

Los trabajos también se desarrollan sobre el cauce del río Salado, donde Vialidad Provincial ejecuta un terraplén de avance con tubos de hormigón que permiten la circulación del agua sin interrumpir el curso natural del río.

En ese sector, se iniciaron las tareas de pilotaje y hormigonado de columnas, que continuarán durante los próximos meses. Entre 60 y 90 días se intervendrán cuatro pilas sobre el cauce principal, mientras equipos técnicos de Vialidad y Recursos Hídricos monitorean el comportamiento del río para garantizar las condiciones de seguridad.

Planificación en las dos cabeceras

Mientras tanto, en la cabecera santafesina avanza el terraplén norte y la infraestructura del estribo, y en Santo Tomé continúan las reuniones con el municipio para ajustar el plan de reordenamiento del tránsito y cerrar la etapa ejecutiva del proyecto.

El traslado de vigas desde San Luis continuará durante los primeros días de diciembre, marcando un nuevo impulso para la obra del puente Santa Fe – Santo Tomé, una infraestructura largamente esperada que promete mejorar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo urbano entre ambas ciudades.

