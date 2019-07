"Tuve cinco minutos de locura", aseguró la mujer que chocó el auto del marido

Las imágenes en que una mujer chocaba una y otra vez su camioneta contra el lujoso auto de su marido por una supuesta infidelidad conformaron una de las acciones más comentadas de los últimos meses en Rosario. El domingo pasado por la noche, el barrio Pichincha actuó de escenario de ese verdadero escándalo que tuvo una gran repercusión de alcance nacional. Ese impactante episodio se viralizó a través de las redes sociales, luego de que una joven que trabaja como repartidora lo captó con su celular y lo subió.

"Tuve cinco minutos de locura", aseguró la mujer que protagonizó el escándalo en Pichincha por una supuesta infidelidad de su esposo. Ayer dio su versión de los hechos y aseguró: "No me reconozco cuando veo las imágenes".

Todo se desencadenó minutos después de las 22 en Jujuy entre Alvear y Santiago, pero al parecer había comenzado bastante antes, cuando una mujer decidió seguir a su pareja para comprobar una supuesta infidelidad.

De esa manera, sin percatarse de lo que sucedería después, el hombre se dirigió junto a una joven a bordo de un BMW negro rumbo a Pichincha. Su pareja lo siguió a bordo de una camioneta 4 x 4 blanca.

El hombre estacionó el BMW en Jujuy, entre Alvear y Santiago, y se dirigió junto a la chica hacia uno de los bares de la zona. Todo, sin advertir que su pareja había observado el movimiento desde la camioneta.

Posteriormente, en un acto de furia y despecho, la mujer frenó la camioneta a pocos metros del BMW, que se encontraba correctamente estacionado. Apuntó y embistió con fuerza el auto, una y otra vez, ante los intentos desesperados de un hombre que le pedía que cesara.

Ayer, Romina Fernández, la mujer que manejaba la camioneta y que es esposa de Maximiliano Baclini, decidió contar su versión de los hechos en el programa Intrusos, que se emite por América, a través de varios mensajes. "No me reconozco cuando veo cómo dañé mi auto y mi camioneta. Fueron cinco minutos de locura", relató la mujer, que fue noticia en todos los medios nacionales en los últimos días por la desmedida manera en la que arremetió contra el auto de su marido.

"Lo que puedo decir es que somos una hermosa familia. (Con Maximiliano) nos conocemos de chicos, desde el colegio y tenemos tres hijos hermosos de 16, 10 y 6 años. No estábamos pasando ninguna crisis, todo lo contrario. El siempre tuvo una conducta intachable como padre y como marido", señaló Romina, sobre su esposo.

Ella encontró al hombre con una joven en el epicentro de la movida rosarina y luego de que se hiciera viral su ataque de furia, tuvo que salir a aclarar el escándalo en el que quedó envuelta.

"En el video se ve claro. El es el que está abajo diciéndome: «Romina, es una amiga». Y la chica nunca llegó a subir al auto, se fue caminando. De ninguna manera quise atentar contra ellos", aclaró.

"No me reconozco cuando veo cómo dañé mi propio auto y camioneta. Fueron cinco minutos de locura pero en ningún momento intenté chocarlo a él ni a la chica que lo acompañaba", destacó.

Romina admitió que desde el momento del incidente todavía no habló con su marido. "Todavía no hablé desde que sucedió esto. El dice que es una amiga, por eso fue a un lugar tan público y dejó el auto en la puerta. Pero nosotros no tenemos amigos para salir solos".

Por último, remarcó que "él sabe que no le perdonaría una infidelidad" y adelantó: "Se viene la separación".

