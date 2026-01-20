La Municipalidad de Santa Fe recuerda que es la última semana para acceder al beneficio del Pago Anticipado de la Tasa General de Inmuebles (TGI) correspondiente a todo el año 2026. Los vecinos tienen tiempo hasta este viernes 23 de enero para realizar el pago anual y obtener la bonificación total de la cuota de enero.
Última semana: vence el plazo para acceder al pago anticipado de la TGI 2026 con bonificación
Hasta el viernes 23 de enero, los contribuyentes pueden cancelar la Tasa General de Inmuebles y obtendrán el beneficio de enero de pago bonificado
Desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas municipal, recuerdan que en caso de no haber recibido la boleta pueden imprimirla desde la web www.santafeciudad.gov.ar, apartado TGI dentro de la opción Contribuyentes, ingresando con padrón y clave (ambos datos pueden obtenerse de una boleta anterior).
También puede solicitarla al correo electrónico [email protected]; o comunicarse telefónicamente a la línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000 y se les enviarán las boletas por correo electrónico. Asimismo de manera presencial en el Palacio Municipal (Salta 2951), en Ventanilla de Contribuyentes (planta baja), o en las oficinas de distrito sin turno previo.
Cómo y dónde se realiza el pago
Quienes posean tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Santa Fe o tarjeta Cabal del Banco Credicoop podrán abonar en seis cuotas sin interés o con tarjeta Credifiar en tres cuotas sin interés.
Estas opciones son únicamente para pagos presenciales en las cajas municipales ubicadas en el Palacio Municipal, Cementerio Municipal, Estación Belgrano, Corralón Municipal – DVR y Tribunal de Faltas.
Los lugares habilitados y los horarios de funcionamiento son los siguientes:
- Palacio Municipal (Salta 2951): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
- Cementerio (Blas Parera 5401): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
- Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
- Corralón Municipal – DVR (Pte Perón 3600): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
- Tribunal de Faltas (San Luis 3078): lunes a viernes 7.30 a 17 y los sábados de 8 a 16.
También puede pagarse con tarjeta de débito o en efectivo en las cajas de Santa Fe servicios ubicados en las Oficinas de Distrito:
- Distrito Noroeste: La Tablada (Teniente Loza 6970)
- Distrito Noreste (Aristóbulo del Valle 9446)
- Distrito La Costa (Ruta 1, kilómetro 2.7)
- Distrito Oeste: Cementerio Municipal (Blas Parera 5401)
- Parque Garay (Suipacha 3800)
- Distrito Centro: Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150)
- Distrito Este: Prado Español (General Paz y Hernandarias)
- Distrito Norte: Jardín Botánico (Av. Gorriti 3900)
Es importante aclarar que en todas estas sedes el horario de atención es de 7.30 a 13.
Otros medios de pago:
- Santa Fe servicios
- Cobro Express
- RapiPago
- Pago Fácil
- Plus Pagos – ASJ
- Cajeros Automáticos y Home Banking – Red Link y Red Banelco, accediendo al Código de pago electrónico.
- Bica Ágil
- Por código QR
La Municipalidad recuerda que la boleta de la Tasa General de Inmuebles (TGI) se puede abonar mediante código QR. Esta opción se suma a las ya existentes, a los fines de brindar más comodidades a los contribuyentes. Es mediante el simple escaneo del código impreso en las boletas, directamente desde el celular.
El procedimiento es sencillo y fácil: consiste en leer con la cámara de cualquier teléfono móvil el QR e inmediatamente aparecerán en pantalla los datos del municipio, el monto a pagar, el período y el vencimiento. Presionando en el botón Continuar se avanza a una página donde se pueden cargar los datos de cualquier tarjeta de débito o generar un DEBIN para cancelar el tributo luego de ingresar al home banking.
Los contribuyentes adheridos a MI TGI Digital estarán recibiendo en sus correos electrónicos las boletas correspondientes.