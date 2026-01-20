Última semana: vence el plazo para acceder al pago anticipado de la TGI 2026 con bonificación

Hasta el viernes 23 de enero, los contribuyentes pueden cancelar la Tasa General de Inmuebles y obtendrán el beneficio de enero de pago bonificado

Última semana para el pago anticipado de la tasa general de inmuebles de la Municipalidad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe recuerda que es la última semana para acceder al beneficio del Pago Anticipado de la Tasa General de Inmuebles (TGI) correspondiente a todo el año 2026 . Los vecinos tienen tiempo hasta este viernes 23 de enero para realizar el pago anual y obtener la bonificación total de la cuota de enero.

Desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas municipal, recuerdan que en caso de no haber recibido la boleta pueden imprimirla desde la web www.santafeciudad.gov.ar, apartado TGI dentro de la opción Contribuyentes , ingresando con padrón y clave (ambos datos pueden obtenerse de una boleta anterior).

También puede solicitarla al correo electrónico [email protected]; o comunicarse telefónicamente a la línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000 y se les enviarán las boletas por correo electrónico. Asimismo de manera presencial en el Palacio Municipal (Salta 2951), en Ventanilla de Contribuyentes (planta baja), o en las oficinas de distrito sin turno previo.

Cómo y dónde se realiza el pago

Quienes posean tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Santa Fe o tarjeta Cabal del Banco Credicoop podrán abonar en seis cuotas sin interés o con tarjeta Credifiar en tres cuotas sin interés.

Estas opciones son únicamente para pagos presenciales en las cajas municipales ubicadas en el Palacio Municipal, Cementerio Municipal, Estación Belgrano, Corralón Municipal – DVR y Tribunal de Faltas.

Los lugares habilitados y los horarios de funcionamiento son los siguientes:

Palacio Municipal (Salta 2951): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Cementerio (Blas Parera 5401): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Corralón Municipal – DVR (Pte Perón 3600): lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Tribunal de Faltas (San Luis 3078): lunes a viernes 7.30 a 17 y los sábados de 8 a 16.

También puede pagarse con tarjeta de débito o en efectivo en las cajas de Santa Fe servicios ubicados en las Oficinas de Distrito:

Distrito Noroeste: La Tablada (Teniente Loza 6970)

Distrito Noreste (Aristóbulo del Valle 9446)

Distrito La Costa (Ruta 1, kilómetro 2.7)

Distrito Oeste: Cementerio Municipal (Blas Parera 5401)

Parque Garay (Suipacha 3800)

Distrito Centro: Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150)

Distrito Este: Prado Español (General Paz y Hernandarias)

Distrito Norte: Jardín Botánico (Av. Gorriti 3900)

Es importante aclarar que en todas estas sedes el horario de atención es de 7.30 a 13.

Otros medios de pago:

Santa Fe servicios

Cobro Express

RapiPago

Pago Fácil

Plus Pagos – ASJ

Cajeros Automáticos y Home Banking – Red Link y Red Banelco, accediendo al Código de pago electrónico.

Bica Ágil

Por código QR

La Municipalidad recuerda que la boleta de la Tasa General de Inmuebles (TGI) se puede abonar mediante código QR. Esta opción se suma a las ya existentes, a los fines de brindar más comodidades a los contribuyentes. Es mediante el simple escaneo del código impreso en las boletas, directamente desde el celular.

El procedimiento es sencillo y fácil: consiste en leer con la cámara de cualquier teléfono móvil el QR e inmediatamente aparecerán en pantalla los datos del municipio, el monto a pagar, el período y el vencimiento. Presionando en el botón Continuar se avanza a una página donde se pueden cargar los datos de cualquier tarjeta de débito o generar un DEBIN para cancelar el tributo luego de ingresar al home banking.

Los contribuyentes adheridos a MI TGI Digital estarán recibiendo en sus correos electrónicos las boletas correspondientes.