Un violento accidente de tránsito se registró este martes en la ciudad de Santa Fe, cuando un automóvil perdió el control tras colisionar con una motocicleta y terminó incrustado en una vivienda ubicada en la intersección de República de Siria y Hernandarias, en el barrio María Selva.
Un auto perdió el control, chocó con una moto y terminó incrustado en una vivienda
Sucedió en la esquina de República de Siria y Hernandarias, en barrio María Selva. Dos personas fueron hospitalizadas.
Según las primeras informaciones, un Renault Logan circulaba por República de Siria, mientras que la moto lo hacía por Hernandarias. Por causas que aún se investigan, ambos rodados impactaron con fuerza en la esquina, provocando importantes daños materiales y lesiones en sus ocupantes.
A raíz del choque, dos personas resultaron heridas y fueron asistidas por el servicio de emergencias 107, que las derivó a distintos centros de salud: una al hospital José María Cullen y la otra al hospital Iturraspe, donde permanecen bajo observación médica.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del SIES y agentes de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de asistir a los heridos, retirar los vehículos y regular la circulación, ya que la zona permaneció cortada durante varios minutos.
Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro vial para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica del hecho
