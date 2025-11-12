Un auto perdió el control, chocó con una moto y terminó incrustado en una vivienda

Sucedió en la esquina de República de Siria y Hernandarias, en barrio María Selva. Dos personas fueron hospitalizadas.

Un violento accidente de tránsito se registró este martes en la ciudad de Santa Fe , cuando un automóvil perdió el control tras colisionar con una motocicleta y terminó incrustado en una vivienda ubicada en la intersección de República de Siria y Hernandarias , en el barrio María Selva .

Según las primeras informaciones, un Renault Logan circulaba por República de Siria , mientras que la moto lo hacía por Hernandarias . Por causas que aún se investigan , ambos rodados impactaron con fuerza en la esquina, provocando importantes daños materiales y lesiones en sus ocupantes.

A raíz del choque, dos personas resultaron heridas y fueron asistidas por el servicio de emergencias 107, que las derivó a distintos centros de salud: una al hospital José María Cullen y la otra al hospital Iturraspe, donde permanecen bajo observación médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del SIES y agentes de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de asistir a los heridos, retirar los vehículos y regular la circulación, ya que la zona permaneció cortada durante varios minutos.

Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro vial para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica del hecho

