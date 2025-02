Un paracaidista santafesino saltó desde 13.000 metros y rompió un récord Guinness

Récord Guinness de altitud nocturno.mp4

Y continuó: “Queríamos ir a 10.000, pero después empezamos a ver que el récord argentino, que después comprobamos que no fue el récord, era imposible que lo hayan hecho, lo tenían unos argentinos en los años 70’, que declararon que eran 12.000 metros”.

Vives, junto a Alejandro Montagna, también argentino, y otro paracaidista de nombre Taylor, establecieron un nuevo récord Guinness al realizar un salto en caída libre desde 13.060 metros de altura, convirtiéndose en los seres humanos que han saltado desde la mayor altitud en el mundo durante la noche.

La hazaña tuvo lugar el 8 de septiembre pasado en Tennessee, Estados Unidos, y requirió un proceso de homologación de cuatro meses para recibir la certificación oficial, que finalizó hace algunos días.

La certificación implicó una serie de requisitos, incluyendo la presencia de un juez de la Federación Internacional de Aviación y el uso de GPS sellados que registraron todos los parámetros del salto.

Casi 30 años y 7.500 saltos de experiencia

Ante la pregunta del origen de su actividad como paracaidista, Vives indicó que practica el deporte de riesgo hace 29 años y ya realizó más de 7.500 saltos. “A los 22 años hice el curso y desde que hice el curso nunca dejé de saltar. Era una actividad como cualquier otra”, detalló.

A su vez, destacó que, si bien hay riesgo en la actividad, no se trata de “una cosa de decir ‘es cara o cruz, me voy a saltar, no sé si vuelvo’. No, no”. Y explicó: “Los paracaídas son modernos, tienen mucha tecnología. El que lo ve de afuera parece una locura, pero los que estamos adentro y lo practicamos sabemos que no es tan así”.

En sintonía, explicó cómo afronta cada salto: “Yo voy a saltar y sé que voy a volver y no me quiero ni torcer un tobillo. Cuido y hago las cosas para que eso no pase. Tengo 7.500 saltos y tanto en el primer salto o el que vas a hacer mañana, lo tenés que hacer con cuidado. Es siempre una metodología donde vos cuidas tu paracaídas, tenés que sentirte bien. Una serie de cosas que hacen a la seguridad y no vas a tener problemas”.