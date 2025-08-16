Un santafesino detrás de un hallazgo histórico: descubren cartas de San Martín a un conde escocés que hablan de la independencia

"Es un orgullo, como santafesino y como argentino, ser parte de este equipo de investigación", le dijo a UNO Santa Fe el historiador Juan Dávila y Verdin. Los documentos revelan nuevas perspectivas sobre la relación de José de San Martín con el Reino Unido y sobre su rol en la independencia sudamericana.

Un archivo recientemente hallado en la Universidad de Aberdeen, Escocia , arroja luz sobre la participación del Reino Unido en la independencia de varias naciones sudamericanas durante el siglo XIX.

Descubierto en junio de 2025 entre los papeles privados de James Duff, IV Conde de Fife , amigo cercano de José de San Martín , el archivo incluye cartas, correspondencia y documentos que permiten comprender la dimensión internacional de los procesos de liberación en América Latina.

Entre los documentos más destacados se encuentra una carta escrita por San Martín en Bruselas, fechada en marzo de 1827, en la que presenta al General William Miller al Conde de Fife y envía saludos al pueblo de Banff. Este documento iba a ser la pieza central de la exposición Banff 1824, originalmente programada para inaugurarse en agosto de 2025 en el ahora extinto Instituto Nacional Sanmartiniano (INS) en Buenos Aires.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario de investigadores de Argentina y Escocia, entre los que se destaca el santafesino Juan Dávila y Verdin, graduado en Historia por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y declarado Ciudadano Ilustre de Santa Fe (2024) por su contribución a la educación, la sostenibilidad y la colaboración internacional. Actualmente reside en Londres, donde el gobierno local le otorgó las llaves de la ciudad por su labor en sostenibilidad y educación.

"Hace cinco años que estoy trabajando en esta investigación", dijo Dávila a UNO Santa Fe. "Somos un equipo multidisciplinario de cinco investigadores argentinos y escoceses que trabajamos en esto hace tiempo y que este año en junio logramos encontrar estos documentos".

Dávila destacó que el hallazgo incluye 25 documentos relacionados con la independencia sudamericana y San Martín, entre ellos cinco cartas inéditas dirigidas a James Duff.

"Los documentos fueron encontrados en un repositorio privado en los archivos de James Duff, no es menor que haya sido en Escocia, teniendo en cuenta el bicentenario reciente de la visita de San Martín al país. Este domingo 17 de agosto en Banff se celebrará con un programa cultural completo en homenaje a San Martín".

Sobre la custodia de los documentos, explicó:"Los archivos son propiedad de los descendientes de James Duff y están bajo custodia de las colecciones históricas de la Universidad de Aberdeen".

"Para mí, como santafesino y como argentino, es un orgullo ser parte de este equipo de investigación, coordinarlo y poder traer a colación en este aniversario tan particular este descubrimiento, que creo que trazará una línea de investigación muy interesante sobre las relaciones de San Martín con el Reino Unido en los próximos años".

Los otros integrantes del equipo son: Ing. Ian Williams, Sra. Pam Williams, Dr. Colin Helling y Mag. Veronica Owen. Todos coincidieron en destacar el papel de la cooperación internacional en la preservación del patrimonio histórico y en la generación de nuevos conocimientos.

El General José de San Martín y su relación con el Reino Unido

El General José de San Martín (1778–1850), reconocido como Héroe, Estadista y Libertador de Argentina, Chile y Perú, mantuvo una conexión profunda y personal con el Reino Unido que trascendió la diplomacia formal. Esta relación estuvo estrechamente ligada a la amistad con James Duff, IV Conde de Fife (1776–1857), a quien conoció durante la Guerra de la Independencia Española.

Gracias a estos contactos, San Martín residió en Londres en 1811, donde se vinculó con otros patriotas latinoamericanos comprometidos con la causa independentista. El 18 de enero de 1812, partió hacia Buenos Aires a bordo de la fragata británica George Canning, acompañado por Carlos María de Alvear, Matías Zapiola y otros revolucionarios, marcando así el inicio de su campaña libertadora en América del Sur.

Tras retirarse de la vida política en 1822, San Martín regresó al Reino Unido en 1824, centrado en la educación de su hija Mercedes y en el reencuentro con amigos cercanos como el Capitán Peter Heywood y su esposa Frances Joliffe, James Paroissien y Juan García del Río, cuyo apoyo enriqueció su vida personal durante el exilio.

Ese mismo año, aceptó una invitación de su amigo y corresponsal de toda la vida, James Duff, para visitar Banff, Escocia. El 19 de agosto de 1824, fue distinguido con la Libertad del Burgo Real de Banff, el primer reconocimiento público que recibió en suelo británico, un gesto de admiración perdurable.

Su legado en la literatura y la historia británica

El impacto de San Martín también se reflejó en la literatura británica. La primera biografía sobre su vida fue escrita por el explorador escocés Capitán Basil Hall (1788–1844) en 1824, seguida en 1828 por otra obra del General William Miller (1795–1861). Ese mismo año, San Martín fue distinguido con la Libertad de la Ciudad de Canterbury, gracias a la nominación de Miller, lo que refleja el respeto y la admiración que inspiraba entre sus contemporáneos británicos.

Homenajes en el Reino Unido

Los tributos a San Martín en el Reino Unido reflejan la profundidad de su legado histórico y cultural:

Entre 1811 y 1812 , residió en el número 23 de Park Road, Marylebone, Londres , lugar conmemorando en 1953 con una placa azul del Consejo del Condado de Londres , que lo reconoce como “ soldado y estadista argentino ”.

En Banff, Escocia , su vínculo se celebra desde 1824. Para conmemorar su fallecimiento, se plantó un árbol Araucaria araucana (Monkey Puzzle) en los jardines de Duff House en 1850, y otro en el Castillo de Banff durante el centenario de su muerte.

En 2024, los eventos del bicentenario de la visita de San Martín a Banff incluyeron la fundación de una sede regional del Instituto Sanmartiniano británico en el Castillo de Banff.

En Londres, en noviembre de 1994, se inauguró una estatua de bronce en Belgrave Square, donada por la comunidad anglo-argentina, ubicada cerca de la Residencia Oficial de los Embajadores Argentinos, que lo representa en uniforme militar completo, símbolo de su liderazgo y los históricos lazos entre Argentina y Gran Bretaña.

Estos homenajes dan testimonio no solo del papel central de San Martín en la independencia latinoamericana, sino también de los vínculos culturales e históricos duraderos entre el Reino Unido y Argentina.

Una de las cartas completa

Bruselas, Marzo 19 de 1827

Mi querido amigo,

Hace un siglo que he escrito a V., pero como nuestra amistad no se demuestra por un protocolo de cartas, y si a esto se añade mi fuerte aversión a amar las plumas convendrá V. en que he tenido razón en no molestarlo con mis cartas.

V. ama mucho a los hombres bravos y honrados.

He aquí en dos palabras la apología de mi Amigo el General Miller a quien le encargo haga a Usted una visita en mi nombre. A este tan recomendable compatriota le merece la América una no pequeña parte de su Independencia y la memoria de los servicios que le he prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada, no podrán olvidarse mientras exista el reconocimiento entre los hombres.

Ignoro si estará V. en su encantadora casa de Duff House, siguiendo mantenga vida filosófica, o se habrá V. vuelto a meter en el bullicio de Londres.

Existen la amable mayoría y la honradez no le hieran tenga V. la bondad de darle mis memorias, como anualmente a mis buenos amigos de Banff.

Mi vida es tranquila y conforme, los veranos los empleo en viajar, y los inviernos formo mis cuarteles en esta: por que cuarenta y ocho navidades que gravitan sobre mi pobre individuo, no me dejan pensar en otra cosa si no en que…

Il jour d’un autre il suffit qui a la fin (“El día ajeno será suficiente, al final”.)

Il a happé le bout de l’année (“Ha atrapado el final del año.”)

A Dios mi buen amigo que la felicidad le sea inseparable, son los votos de mí.

José de San Martín

Juan Dávila: el santafesino detrás del hallazgo

Nacido en Santa Fe en 1984, Juan Dávila y Verdin es un académico e investigador doctoral con formación interdisciplinaria en historia, relaciones internacionales, diplomacia y educación. Su linaje familiar se remonta a la expedición Zelada-Dávila de 1817, que cruzó los Andes junto a San Martín.

Graduado en Historia por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y con estudios en Política Global y Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres, Dávila también completó un MBA en la Universidad Internacional de Mónaco y una Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia en UPEACE/UNITAR. Actualmente investiga en gestión especializada de educación superior en la Universidad de Bath, centrado en la innovación institucional y la cooperación académica internacional.

Dávila es miembro de la Royal Historical Society (RHS) y Fellow de la Royal Society of Arts (FRSA). Fue distinguido con la Freedom of the City of London (2023) y declarado Ciudadano Ilustre de Santa Fe (2024) por su contribución a la educación, la sostenibilidad y la colaboración internacional.