El municipio puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Alimentaria en febrero de 2019, luego de un extenso reclamo y numerosas movilizaciones de distintas organizaciones sociales que tienen ollas populares en 15 comedores y 20 copas de leche de la ciudad. Fue incorporado al presupuesto en consonancia con la declaración de la emergencia social y alimentaria mediante la Ordenanza 12.593 que tiene un rango de dos años. Desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC) advierten demoras en los pagos y que esta situación los llevó a estar "al borde de cerrar los comedores". Desde la Municipalidad reconocieron la deuda, explicaron que se dio a causa de cuestiones administrativas y de la situación financiera general y que están en vías de solucionar el problema.



Sebastián Saldaña, de la Corriente Clasista y Combativa, sostuvo a UNO Santa Fe que en las recorridas por comedores en los que trabajan en asistencia social en 17 barrios del oeste de la ciudad "venía aumentando la cantidad de personas desde noviembre del año pasado. Y a principio de la pandemia ya se volvió a incrementar y en estas últimas semanas se aceleró más, en un promedio de 15 por ciento. Además crecieron las veces que las familias buscan comida, quienes antes necesitaban una vez a la semana, ahora necesitan dos o más, dependiendo del barrio; hay lugares en los que damos cuatro o cinco días a la semana. Y hay vecinos autoconvocados que han abierto un dia de comedor o de copa de leche, es otro parámetro de que concretamente hay más gente en comedores", argumentó.

Y detalló: "Un problema muy grave que venimos planteando en la mesa de diálogo con el municipio, desde que empezó la pandemia está atrasado siempre tres meses. Se pone al día, después se retrasa tres meses y con eso compramos la carne la verdura y las frutas. Queremos incorporar más fruta para que sea más saludable, pero lo único que podemos comprar es lo seco y algo de pollo pero muy poco. No podemos hacer comida saludable, ni agregarle lo más importante que es la proteína de la carne, ni verduras ni frutas. Ahora el municipio nos pagó mayo, pero ya debe junio, julio y agosto".

"Concretamente estamos al borde de cerrar los comedores justamente por esta situación. Venimos de reunión en reunión y no nos dan respuesta, nos dicen que no se recauda plata del casino, como que solo es esa la posibilidad que tienen en relación a sus finanzas. Después la Provincia ha duplicado la tarjeta institucional. Desde Nación se vienen haciendo convenios, –bastante retrasados– pero se están empezando a poner al día, aunque es todo seco. Nos falta lo fresco, la verdura, la carne, las frutas", concluyó Saldaña.

Desde la CCC informan que hoy se realizan 27 ollas de copa de leche y 22 ollas de comida semanales, donde trabajan casi 200 personas en su atención. "Son 50 ollas que se mueven todas las semanas, para garantizar la comida a miles de familias, 20.250 raciones de comida por mes. Es decir, 4.500 raciones semanales. Y 41.300 raciones se elaboraron en estos 100 días de cuarentena; 19.000 copas de leche por mes, acompañada de elaboraciones propias de panificación (4.230 copas semanales); 38.760 copas de leche en estos 100 días de cuarentena. Son 750 veces que en estos 100 días se cargaron las ollas de 100 y 80 litros, con lo que se elabora día a día, con lo que se junta desde la solidaridad y el trabajo diario", detallaron desde la organización.

En la misma línea, Carlos Abad, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) sostuvo: "Con un incremento de alrededor del 30 por ciento por la pandemia y la cuarentena, se añade el agravante de no encontrar una solución, por lo menos paliativa, para cubrir los recursos no solo alimenticios sino de infraestructura en los merenderos. Con el municipio hemos abierto instancias de trabajo en el marco de la Mesa de Diálogo social y económico en comisiones con funcionarios, pero hay una falta de materialización de lo más urgente que es lo alimentario".

"Esperamos es que se pongan al día con los fondos, vienen debiendo entre dos y tres meses de acreditación en el marco de una situación espantosa. Que ingresen las organizaciones que están quedando afuera y se actualicen los montos irrisorios. Solicitamos que se dote a los comedores de una infraestructura mínima como ollas, anafes, garrafas, etc. Quedó demostrado que el trabajo de los movimientos populares sirve para contener las demandas sociales en momentos de profunda crisis. Debemos reconocer que a ese sector hay que dotarlo de las herramientas necesarias para que lo siga haciendo porque esta crisis va a ser de largo plazo lamentablemente", agregó Abad.

Y apuntó: "Con Provincia queremos discutir la emergencia declarada en la ley de necesidad pública sancionada en marzo ya que no hemos podido ser parte en la orientación de esos fondos ni de la manera en que se van a aplicar. No faltan las instancias, pero no cobran materialidad. Queremos debatir, no solo lo alimentario sino sobre programas de empleo para los sectores populares. Los espacios de trabajo y de cooperativas se están cayendo y no los podemos sostener".

La respuesta municipal

En relación al reclamo por el pago del fondo de asistencia alimentaria, Victoria Rey, secretaria de Políticas de Cuidado y Acción Social de la Municipalidad expresó a UNO: "En marzo hicimos un pago que saldaba las deudas del primer trimestre del 2020 y en este momento estamos haciendo todo lo necesario del segundo trimestre. En algunos casos hay trabas administrativas con documentaciones, a veces de parte de alguna organización y otras dentro de la Municipalidad. Venimos hablando en el marco de la mesa de Diálogo Económico y Social que se consolidó hace un mes y medio por el intendente Emilio Jatón, y trabajando para saldar esa deuda con las dificultades financieras que posee hoy el municipio".

"Así y todo la Municipalidad viene trabajando en asistencia alimentaria con diferentes instituciones desde el primer momento de la pandemia; además con la provincia en los operativos de entrega de alimentos. Desde los primeros días en que se declaró la cuarentena entregamos 1.500 bolsones semanales a merenderos y comedores y también a familias a las que se llega por diferentes redes institucionales en las que trabaja el municipio, y a beneficiarios de programas municipales. La asistencia alimentaria supera un poquito más al fondo de asistencia, pero puntualmente en ese fondo hoy hay 24 instituciones que declararon 70 espacios en toda la ciudad. Estamos abocados a mejorar los circuitos administrativos con el fin de garantizar transparencia", agregó.

Al ser consultada sobre si los pagos de este fondo se pagarán siempre cada tres meses, Rey respondió: "En realidad no se paga cada tres meses, es una resolución que contempla tres meses, pero la rendición es mensual. Si logramos aceitar todo el circuito, tanto administrativo como de las organizaciones, se podrá pagar mensualmente. Algunas organizaciones en este tiempo han cambiado las autoridades y eso implica que hay que presentar toda la documentación y demora un poco más el proceso".

En relación al dinero que se adeuda por mes, la funcionaria detalló que son 700 mil pesos en total aproximadamente. UNO preguntó si se trata de un monto difícil de recaudar para la Municipalidad, y Rey respondió: "Dentro de la situación financiera, no es solamente eso, hay que pensar en lo que se está trabajando con las organizaciones, como garantizar un registro al interior de cada agrupación y verificar la cantidad de beneficiarios para poder acompañarlos mejor".

Sobre la situación de la CCC que advierte un peligro de cierre de espacios alimentarios, la secretaria municipal apuntó: "Con las organizaciones elaboramos una articulación con Provincia y Nación. Tenemos que sentarnos a hablar, porque en el caso de la CCC no nos vinieron a plantear esto puntualmente. Y en el caso de Nación, la ayuda y los recursos no vienen tan aceitadamente. A la CCC los vamos a llamar porque nos interesa sobremanera esto que plantean".

Organizaciones

Cabe destacar que la Utep está compuesta por siete movimientos populares y nuclea a más de 1.500 trabajadores informales. Forman parte el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento de Organizaciones Barriales y el Movimiento Evita, que en conjunto tienen unidades productivas, y más de 110 merenderos y comedores que son atendidos por trabajadores comunitarios.

Las copas de leche de la CCC son: "Arco Iris", en la Villa del Parque; en Santa Rosa de Lima; "Duendes y princesas" en Villa Adelina, Santo Tomé; en barrio San Pantaleón "La Lumbrera"; "Rayito de sol" en Coronel Dorrego; "Puro Amor" en Cabaña Leiva; copa en Nueva Pompeya; "Panza llena corazón contento" en barrio San Lorenzo; "Juntos Por Una Sonrisa" en barrio Loyola; "Los valientes" en La Ranita; "Los pitufos" en barrio Guadalupe Oeste; "La nueva ilusión" en La Rinconada; copa en Coronel Dorrego; copa en Colastiné en Vía Muerta; copa en Candioti Norte, La Carbonilla; Copa los Pekes en 29 de Abril; Copa Nueva esperanza (El Arenal); copa de leche QOM llalac'pi (niños tobas); Copa Rayito de Luz en Barrio Scarafía; y copa en 12 octubre.

Los comedores de la CCC son: Comedor Navarrito y Sol Naciente en la Villa del Parque; Comedor San Pantaleón; Comedor Nueva Pompeya; Comedor Nueva Esperanza (El Arenal); Comedor Los pekes de San Lorenzo; Comedor Los Gurisitos de Guadalupe; Comedor Los Gurisitos de Cabaña; Comedor La Ranita; Comedor dominguero "El Manzanazo" (VDP); Comedor Colastiné - Vía Muerta; Comedor Candioti Norte - La Carbonilla; Comedor los Pekes del 29 de Abril (Más un día con el comité de Emergencia barrial 29 de Abril); Comedor Rayito de Sol en Coronel Dorrego; Comedor Coronel Dorrego; y Comedor Na Qompi.