Una desgracia con fortuna: un socavón se "tragó" a un transeúnte en pleno Bulevar

"Venía caminado por 9 de Julio y de golpe me hundí. Apenas pude sujetarme del cordón para no caer al fondo; la verdad que no se como hice para zafar", contó Mingo García, reconocido mecánico de barrio Mariano Comas, quien pasaba caminando por el cantero central de Bulevar Pellegrini y 9 de Julio cuando se quebró el cemento y se originó el socavón.