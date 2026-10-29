Una empresa santafesina fabricó el sillón para la visita del papa León XIV

Una fábrica familiar de Esperanza fue la elegida para confeccionar el sillón y las dos sillas que utilizará el Papa en el Cottolengo Don Orione de Claypole

La firma familiar Mehring Sillas, ubicada en la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, fabricó el sillón que utilizará el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina. El encargo, que consta de un asiento principal y dos sillas adicionales, está destinado al Cottolengo Don Orione de Claypole.

Será el primer lugar al que irá a orar el pontífice. El dueño de la empresa, Gustavo Mehring, relató en el programa Punto Medio (Radio 2) los pormenores de esta labor inusual que conmovió a todos los trabajadores de la planta, y detalló cómo fue el proceso. Además, destacó la enorme emoción de los más de diez trabajadores de la planta que intervinieron en la donación.

El equipo de trabajo tomó la noticia de semejante convocatoria con sorpresa: "La verdad que fue una gran satisfacción para nosotros que nos hayan convocado para esta tarea tan linda. También es una responsabilidad muy grande".

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"Nos pidieron que sea una pieza no tan suntuosa, un sillón simple"

A la hora de definir las características estéticas y funcionales del mobiliario, Mehring indicó que desde la organización enviaron primero algunas imágenes de referencia con requerimientos precisos. "Nos pidieron que sea una pieza no tan suntuosa, sino algo simple, pero con características especiales: el tamaño, la pana, la tela que se usa", precisó sobre el tapizado elegido.

En cuanto a la materia prima estructural, la firma optó por mantener una impronta nacional. "La madera que usamos es guatambú, una madera misionera. Es muy noble para la fabricación de sillas", detalló el fabricante. A esto se le sumaron terminaciones manuales como la colocación de tachas color oro viejo, tipo óxido alrededor del asiento.

En las etapas de ensamble, cepillado y acabado intervinieron más de diez operarios: "Es una satisfacción muy grande para todos los que formamos parte de la empresa porque significa mucho que el Papa use este producto. Es una una cosa inusual, más allá del trabajo también toca la parte espiritual de cada uno".

Historia familiar y el destino de las piezas

Según explicó su dueño, Esperanza representa uno de los polos muebleros más grandes de la provincia y del país, destacándose puntualmente en la producción con madera maciza. La empresa lleva el apellido de su fundador y cuenta con un extenso recorrido en el rubro, abarcando ya a varias generaciones. "La fundó mi padre hace 73 años, nació como un taller y después fue creciendo con el tiempo", recordó Gustavo.

Finalmente, el empresario aclaró que las piezas construidas fueron cedidas de forma gratuita y no regresarán a Santa Fe tras el evento. "Van a quedar en el Cotolengo Don Orione, como piezas de museo. Van a quedar enmarcados como donados por la empresa Mehring a al Cotolengo Don Orione", concluyó.