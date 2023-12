Una guardería de Bº Nueva Pompeya sufrió su tercer robo en tres semanas: "Les falta robar al cura nomás"

Tito se expresó indignado tras el hecho delictivo ocurrido en barrio Nueva Pompeya: "Me da bronca, por tres semanas seguidas fuimos víctimas de robos. Se llevaron dos rejas y ahora la puerta y la garrafa, no sé qué más, les falta robar al cura nomás. Estamos al servicio de la comunidad en una zona muy precaria, estamos tratando de sobrevivir. No sé qué quieren los chorros".

•LEER MÁS: Las Flores: lo detuvieron por amenazar a una mujer y le encontraron un arma de guerra y una escopeta

robo guarderia nueva pompeya.jpg

"La puerta estaba rota, creo que no sirve más. Cortaron el tejido, ya no sé cuántas veces lo arreglamos. Entraron forzando la puerta. Fueron tres semanas seguidas de esto y no sé qué voy a hacer, me da impotencia. Ya hicimos denuncias, pero no pasa nada. Aparte está todo caro, es difícil sobrevivir ahora, tenemos que comprar la puerta, la reja y no solo acá, sino también en otra capilla y la sala de catequesis, que no pudimos arreglar porque hay que juntar pesito por pesito para poder comprar", manifestó.

•LEER MÁS: Una Costanera santafesina sin control y vecinos resignados: picadas, música a todo volumen y suciedad al amanecer