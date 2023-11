Una quiniela, ubicada en plena Recoleta santafesina, sufrió su robo nº18: "Los delincuentes tienen total impunidad"

"Un policía vecino me vino avisar a las 6 de la mañana, llegue y estaba el móvil policial en la puerta. Me dijeron que a las 4.30 me entraron a robar, rompieron el vidrio y se metieron. Revolvieron todo para llevarse la plata, se llevaron dinero y un celular, gracias a Dios no se llevaron la computadora y alguna otra cosa", dio a conocer.