Dentro de la causa que investiga la desaparición de la joven, hay tres detenido: la expareja, Hugo Pérez; su excuñado, Mario Pérez y la exsuegra, identificada como María Rosa Aguirre. Todos imputados por distintos delitos vinculados a la explotación sexual de la mujer que ejercía la prostitución.

José Aquino, hermano de Mónica, dijo que “no están conforme con la investigación” y reveló que “perdieron contacto con la fiscal”. Sin embargo, indicó que “tienen la esperanza de que la mujer siga con vida”.

“Por el momento se sigue con la búsqueda”, dijo José y continuó: “La ropa que encontraron no se sabe nada y todavía falta el análisis de la mancha de sangre que encontraron en una de las prendas”.

“Los rastrillajes que siguieron en Varadero Sarsotti y en una parte de Centenario fueron negativo. Nosotros sostenemos que del barrio ella no salió”, expresó el hermano de Mónica.

“Con la fiscal no pudimos comunicarnos, hace bastante tiempo que no hablamos con ella”, reveló y sostuvo: “Nosotros no estamos conforme con la investigación, queremos que sigan buscando bien a fondo y a dónde más que queríamos que revisen es en la isla en frente de Varadero Sarsotti”.

Consultado por la situación que atraviesa la familia a seis meses de la desaparición de Mónica, indicó: “Es difícil para todos porque no sabemos qué pasó y no sabemos si esperar lo peor o lo mejor. No perdemos la esperanza de que siga con vida pero no hay que descartar lo otro también”.