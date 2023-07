"El viaje se contrató hace un año y se terminó de pagar hace unos cuantos meses. Todos lo pagamos en término. La fecha claramente estipulada en el contrato era en el receso invernal, al modificarse las vacaciones nos dieron como fecha el 21 de julio, donde ya nos estábamos pasando un poquito de las vacaciones y nos avisaron que por equis problemas los chicos viajaban el 25. El domingo nos dijeron que ese día no se viajaba, que lo harían el 27, que fue ayer, donde nos teníamos que presentar a las 15.30 en la terminal. Muy desprolijamente a las 13 aproximadamente nos avisaron que no iban a salir, que nos dirían después de las 17 en qué momento saldrían", reveló la mamá de uno de los estudiantes en diálogo con el móvil de UNO 106. 3.

bariloche egresados viaje (1).jpg

Sobre las excusas que puso la empresa para posponer constantemente ese viaje, indicó: "Nos dijeron que se había demorado el vuelo que venía de Bariloche por un chico enfermo, no fue lo mismo que escuchamos en otros medios, respecto a lo que les contaron a los padres de Rosario. El inconveniente que plantean es que se demora un grupo y se corre la tira. Si hablamos de una compañía que contratan muchas escuelas se supone que tiene el poder de trabajar con todos, en este momento nos enteramos que solo poseen un avión. Si este está roto, según lo que nos comentaron, podría llegar a salir el sábado. Me parece un poquito desprolijo".

El inconveniente que ahora se les suma a los estudiantes es que en caso de concretar el viaje en estos días perderán clases. "Cuando pagamos hicimos un contrato para que los chicos viajen en receso. Es sabido y de público conocimiento que así es muchísimo más caro".

Bariloche.jpg

"Son constantes las mentiras que nos dicen, que un chico enfermo, que el avión, que blablá. Ya no te dejan más tranquilo. Nos firmaron un acuerdo de que el 25 sí o sí el grupo se iba y acá está". Esta desorganización e imprecisión sobre la fecha de salida les despierta mayores dudas y preocupaciones a los padres: "Que lleguen y el hotel no esté en condiciones que se pautó, porque estamos con gente que salió después y se tiene que volver más tarde, se queda varada allá. Entonces, cómo van a estar nuestros hijos, cuándo se van a ir, cómo, en qué. Porque salían mañana de Rosario en avión y parece que sale hoy, o sea todo es incertidumbre, en qué estado está el avión, ayer estaba roto. Nos devolvieron la tasa aeroportuaria, entonces ¿los van a llevar en este vehículo o no?", expuso la mujer

Además, dio a conocer que se pusieron en contacto con otras instituciones educativas por este problema: "Hay colegios que la pasaron muy mal y muy bien".

