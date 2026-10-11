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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad para atender a la población de riesgo y adultos mayores, entre otros.

11 de octubre 2026 · 12:39hs
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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

José Busiemi

Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

El municipio también incorporó durante la vacunación contra la tos convulsa

El municipio también incorporó durante la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Además, se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Dónde estará esta semana el dispositivo itinerante

  • Martes 13: Vecinal Vuelta del Paraguayo, de 9 a 12.
  • Viernes 16: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910), de 10 a 16.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

vacunación Santa Fe adultos mayores itinerante gripe
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