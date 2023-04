Vecinos de Aristóbulo del Valle y barrio Transporte se movilizarán por la inseguridad

La inseguridad también golpea en barrio Transporte y la Avenida Aristóbulo del Valle. Por este motivo, en la semana los vecinos harán una serie de manifestaciones para reclamar mayores medidas de seguridad. Letizia Rodríguez, vecina de la avenida, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 reveló que incluso no cuentan con una comisaría en ese barrio y que la que se encuentra más cerca está "sobrepasada".

El sábado pasado por la tarde vecinos de la zona se movilizaron por la inseguridad y cortaron parte de Avenida Aristóbulo Del Valle. Al respecto, Rodríguez manifestó: "No queríamos interferir en el tránsito, pero a veces es la única manera que uno tiene de visibilizar algo que quiere decir. Uno va al diálogo normal, espera una respuesta y por ahí nunca llega o tarda un montón. Hubo mucha adhesión, bocinazos de la gente que pasaba, a nadie se disgustó, sino que nos decían «fuerza, qué bueno, nos pasa lo mismo»".

•LEER MÁS: Reunión entre los gremios docentes de Santa Fe y Brilloni con la seguridad en las escuelas como eje

"Hace ya más de dos meses tenemos visitantes nocturnos que andan por los techos, situaciones extremas como la de la semana pasada, a una vecina le ingresaron a la casa y quisieron violarla. Los delincuentes se sienten más seguros y van por más y los vecinos no sabemos qué hacer, no estamos acostumbrados a esto, pero sí estamos cansados y queremos decir basta", expresó la vecina.

alarmas comunitarias.jpg Se duplicó la colocación de alarmas comunitarias en Santa Fe twitter Guillermo Álvarez

Sobre el uso de las alarmas comunitarias, indicó: "A veces sirven para disuadir, en algunos sectores de nuestro barrio existen, pero los hechos se producen igual, lamentablemente no limitaron el accionar. Sostuvo que los caminantes aparecen luego de que se quejan, pero luego se van y la "zona queda liberada del control". Además, contó que no tienen una comisaría en la zona: "La comisaría está aproximadamente a 15 cuadras de Aristóbulo Del Valle y Javier de la Rosa, está en Pompeya, en San Lorenzo 8230, te tenés que ir a otro barrio para poder tener la accesibilidad. Tuvimos un incidente con los vecinos, fuimos tres veces para radicar la denuncia porque estaban sobrepasados, no tenían gente, el móvil estaba afuera con cuatro ruedas desinfladas".

Por su parte, el presidente de la vecinal de barrio Transporte, Juan Trovetti señaló que por la inseguridad arrancaron a integrar dos redes: la Red por la Inseguridad y la Federación Santafesina de Asociaciones Vecinales. "Este es un problema multifactorial, no tiene que ver solo con asaltos", apuntó.

robo aristóbulo del valle.jpg El comercio asaltado en Aristóbulo del Valle 6600 UNO Santa Fe

"El 15 de abril hicimos una serie de reuniones con autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad, donde se asumió un compromiso de realizar un operativo social. El problema es que los tiempos de la delincuencia son más rápidos que los de las gestiones que se realizan", agregó Trovetti.

Debido a esta creciente ola de inseguridad los vecinos van a llevar a cabo un banderazo. "No es un día en particular, sino que, a partir de hoy los comerciantes, exclusivamente de Aristóbulo de Valle, en zona norte (Av. Galicia a Av. Gorriti), vamos a colgar la bandera argentina en el centro de nuestros negocios con la palabra seguridad o también puede ser una remera del país", expuso Letizia Rodríguez. Además, este miércoles a las 19 los vecinos de barrio Transporte van a volver a salir a las calles para reclamar medidas que aborden la inseguridad.

Escuchá la entrevista completa acá:

LETICIA RODRIGUEZ.mp3

•LEER MÁS: La preocupación de la Red de Vecinales por Seguridad: "Está faltando voluntad o inteligencia policial"