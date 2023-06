Vecinos de barrio Roma se reunirán para pedir seguridad tras el homicidio del joven: "Las calles parecen liberadas"

vecinos Plan Incluir República del Oeste jardín1 .jpg

Recordó que el reciente asesinato terminó por hartar a los vecinos de la zona: "Este fin de semana se cometió un homicidio con balacera. La verdad que llegamos al tope con esto porque las calles parecen liberadas, no sabemos si viene de parte de la bailanta que se hace los sábados por la noche en República del Oeste. Pero sí sabemos que ese lugar trae esos muchos problemas".

A su vez, Sofía recordó que hace unos años vivía cerca de este club: "Viví en carne propia los incidentes que se producen los sábados, parece tierra de nadie, mucha gente, nada de control. Personas haciendo incidentes de todo tipo en las calles, los vecinos con problemas con los trapitos porque se apropian de todos los garajes, de todas las entradas. Cuando salen de la bailanta dejan mugre, hacen sus necesidades en las puertas de las casas. Teníamos que tener mucho cuidado al ingresar si volvíamos de madrugada y los vecinos siguen padeciéndolo. Lo estuvimos dando a conocer entre todos los grupos que tenemos y ya llegó al límite, necesitamos que alguien nos escuche y llegue la voz, esto ya no da para más".

"Tenemos los grupos de alarmas comunitarias con referentes de cada cuadra de barrio Roma y República del Oeste y casi todos los días se viven diferentes hechos de inseguridad. Ya no sabemos cómo actuar, las alarmas no dar abasto. Si se hace presente bastante la GSI y acompaña mucho al vecino. Es más, en este hecho del domingo, tuvieron problemas estos agentes porque aparentemente fueron familiares del chico que mataron, detuvieron a uno de la GSI que justo circulaba por la zona. Lo increparon y lo amenazaron con armas de fuego para que pueda trasladar al chico hasta el Cullen. O sea que también están a la deriva porque no están armados y padecen lo mismo que nosotros, tratan de ayudarnos, pero no dan abasto", manifestó la vecina.

Sofía, alentó a que los vecinos estén presentes en el encuentro de este lunes: "Que se hagan escuchar, que no tengan miedo y que entre todos tratemos de ver de dónde viene este problema, si es la bailanta o de inseguridad. Que alguien se haga presente y nos escuche".

