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El tiempo en Santa Fe: lunes fresco, días soleados y máximas que llegarán a los 27°

La semana comienza con una mañana fresca en Santa Fe, pero las temperaturas irán en aumento y llegarán a los 27° hacia el jueves. Qué anticipa el pronóstico para los próximos días

26 de octubre 2026 · 07:52hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 13.3º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. La semana comienza nuevamente con plena acción de un sistema relativamente frío actuando en la región, lo que permite predominio de ingreso de aire en general desde el sur en todos los niveles de la troposfera a la misma. Esta situación genera que las jornadas se presenten mayormente soleadas durante gran parte de la semana, con alguna nubosidad por momentos debido a las reconfiguraciones que deberían adoptar las corrientes de aire durante la misma. Respecto de las temperaturas, se espera que presenten una tendencia en suave ascenso con el correr de los días.

Martes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 13º y máxima 23º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al este/sureste.

En tanto para el miércoles con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15º y máxima 25º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos e incrementando la intensidad hacia la tarde/noche.

Por último jueves mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacía últimas horas del día y con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 16º y máxima 27º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo máximas
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