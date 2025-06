Vence el decreto que reduce retenciones al campo: para Pullaro es "un grave error" volver a subirlas

“Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones, sino que se eliminen” , sostuvo este jueves el gobernador Maximiliano Pullaro , al cuestionar la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el decreto que redujo transitoriamente las alícuotas de retenciones a productos agropecuarios.

El gobernador santafesino consideró que volver al esquema anterior de retenciones sería “un gravísimo error”.

Pullaro en Agroactiva: "Quiten las retenciones para que cada peso que genere el campo quede en la región"

“Es no mirar al interior productivo de la República Argentina. Todo lo que se genera en el campo queda en los pueblos. Los trabajadores no se llevan la plata al exterior, no la ponen en criptomonedas: la reinvierten en tecnología, en ladrillos. Estoy convencido de que si esta política no cambia, el gobierno nacional se va a equivocar”, afirmó Pullaro.

Además, insistió en la necesidad de una política de desarrollo industrial equilibrada: “Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones, sino que se eliminen las retenciones. Pero también que tengamos una política donde cuidemos a la industria. La apertura tiene que ser inteligente y estratégica, siempre cuidando los puestos de trabajo”.

“Se necesitan certezas para producir”

En la misma línea, el ministro Puccini reclamó previsibilidad para el sector productivo. “Se necesita sostener esta baja de alícuotas para seguir incentivando al campo a invertir. Si vuelven las retenciones como eran hasta enero, los productores santafesinos van a perder 227 millones de dólares. Es plata que no vuelve ni en rutas nacionales, ni en obras de infraestructura”, remarcó.

El funcionario advirtió que la falta de definiciones por parte del gobierno nacional genera incertidumbre, y destacó que los productores son los verdaderos perjudicados por “este maldito impuesto”.

Además, apuntó con dureza al impacto acumulado que ya generaron las retenciones en Santa Fe: “Durante 2024, los productores agropecuarios santafesinos transfirieron más de 2.000 millones de dólares al Estado nacional en concepto de retenciones. Es un impuesto no coparticipable que no generó beneficios para nuestro entramado productivo, no volvió en obras ni quedó en manos de quienes generan esa riqueza”.

De concretarse el regreso al esquema anterior, explicó Puccini, “el poroto de soja volvería a tributar un 33%, y la harina y el aceite un 31%. Eso va a reducir significativamente la capacidad de pago de la industria y de exportación, afectando el precio en el mercado interno”.

Puerta abierta al diálogo

A pesar de las críticas, desde el gobierno santafesino mantuvieron una expectativa abierta al diálogo. “Cuando en la primera Ley Bases Nación quiso imponer retenciones a la industria, nos hicimos escuchar con datos y logramos que se revierta. Esperamos que ahora vuelva a suceder”, señaló Puccini.

En ese sentido, subrayó que la discusión va más allá del esquema fiscal: “La discusión sobre las retenciones es, en el fondo, una discusión sobre el Estado. Un plan serio para reducirlas hasta eliminarlas debe combinar reducción del gasto con crecimiento económico. No puede tener solo una mirada fiscal o cambiaria”, sostuvo.

Finalmente, el ministro cerró con una crítica a la falta de reinversión de esos recursos:“La enorme cantidad de recursos captados al campo no se reinvierte en autopistas, trenes de carga, ni en infraestructura social como agua potable, cloacas, escuelas o hospitales en las zonas rurales donde vive la gente que produce. Esa es la deuda real con el interior productivo del país”, concluyó.