La situación del dólar y la incertidumbre generada por el clima político en la semana previa a las elecciones generales, siguen complicando a la economía santafesina. Un relevamiento realizado por UNO Santa Fe, arrojó que muchos comercios y Pymes de esta capital recibieron nuevas listas de precios por parte de sus mayoristas y otros directamente suspendieron la venta al no tener valor de reposición de la mercadería.

Empresarios y comerciantes de la ciudad aguardan que las dificultades operatorias en torno a la incertidumbre cambiaria cese en el transcurso de los días, pero la preocupación es denominador común.

Corralones sin ventas

Uno de los rubros más afectados en torno a la incertidumbre general en materia cambiaria es la construcción. Corralones de Santa Fe postularon a este medio que se han frenado las operaciones y se empieza a registrar la falta de precios de referencia y escasez de materiales. Esta situación se venía manifestando con constantes inconvenientes a la hora de la reposición de mercadería, con continuas remarcaciones de precios.

Embed SANTA FE | Inflación y devaluación hundieron a la industria de Santa Fe que sufrió la tercera caída trimestral consecutiva https://t.co/SBbOKn9MPp — UNO Santa Fe (@unosantafe) September 18, 2023

Según señalaron comerciantes del rubro, el escenario se viene presentando desde hace tiempo pero la última escalada del dólar paralelo aceleró el proceso.

En algunos casos, los comerciantes tienen paralizadas las ventas hasta tanto el panorama mejore y puedan tener estabilidad en los valores que manejan.

Desde Santa Fe apuntan a que proveedores aducen que no cuentan con presupuestos de hierro ni materiales como cemento y herramientas. "Actualmente no puedo decir qué precio tienen todos los productos. No estamos dando presupuestos", resaltaron.

En la misma sintonía se encuentran comercios dedicados a la comercialización de neumáticos en la ciudad. Las dificultades para comercializar unidades en el stock disponible en cada uno de los talleres y almacenes se hace presente hace semanas, con la directriz de los fabricantes de neumáticos para que no se vendan unidades dado que no hay precios de referencia.

"Tenemos paralizadas las ventas hace 15 días y esta semana se mantiene igual, incluso hasta en mostrador", afirmaron comerciantes santafesinos del rubro a UNO. Empresas multinacionales de neumáticos de primera marca recomiendan a sus distribuidores la no venta de cubiertas puesto que no hay precios de referencias para fijar estos costos.

neumaticos ruedas 2.jpg

En el rubro de supermercados, la situación se muestra con comerciantes expectantes de lo que pueda pasar en la esfera política, aunque remarcaron que "se nota que la gente no lleva las cantidades que solía consumir previo a la devaluación".

A su vez, postularon que hay remarcaciones constantes en las listas de precios enviadas por los proveedores e indicaron que en lo que respecta a abastecimiento se está pudiendo cumplir con los compromisos asumidos.

"Esperamos que pueda llevar a que toda la pérdida de consumo que tuvimos cuando se produjo la devaluación. Lo que nosotros vemos mayormente es la baja en las unidades de consumo de cada cliente en materia de cantidad", remarcaron a este medio.