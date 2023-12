Ventas paralizadas y locales cerrados: así aguarda el comercio de Santa Fe las medidas económicas

Algunos locales cerraron este lunes producto de no tener precios de venta.

El primer día hábil en la gestión del nuevo presidente Javier Milei se presenta con gran incertidumbre para numerosos sectores productivos. En un relevamiento realizado por UNO Santa Fe a diversos rubros del comercio minorista y mayorista local, es coincidencia el hecho de que en los locales, por la falta de precios de referencia, "no se sabe qué cobrar".

Sector por sector

En el caso de una de las ferreterías industriales y concesionaria de maquinaria liviana de trabajo, indicaron a UNO Santa Fe que este lunes no iban a abrir al público producto de la falta de precios que aseguran "se da en todos los negocios del sector". Y agregaron: "No queremos hacer venir a los clientes si ni siquiera podemos venderle un destornillador, en lo que es maquinaria la falta de precio se remonta a 10 días atrás".

Similar cuestión reconocieron a este medio desde un comercio de venta de productos eléctricos y otros insumos, admitiendo que "es imposible vender al mismo precio que una semana atrás sin saber que precios de referencia tenemos".

En la misma sintonía se encuentran comercios dedicados a la comercialización de neumáticos en la ciudad. Las dificultades para comercializar unidades en el stock disponible en cada uno de los talleres y almacenes se hace presente a la espera de las medidas económicas, con la directriz de los fabricantes de neumáticos para que no se vendan unidades dado que no hay precios de referencia. Las ventas están paralizadas y ninguno de los comercios del rubro en Santa Fe está vendiendo nuevos productos.

Los corralones paralizaron las ventas y los materiales de obra están trabajando sin precios de referencia, a la espera de las medidas económicas que se anunciarán el martes. Los corralones locales sostuvieron que se estuvieron comprando insumos durante las últimas semanas pero la gente está recibiendo solo los que ya estaban pagos. Reconocieron que ningún corralón se quiere deshacer de su stock en este contexto con un precio que reconocen atrasado respecto a tan solo tres días atrás.

"Ante la inestabilidad del dólar y la inflación, muchos trataron de ganar al pagar con tarjeta y en cuotas grifería, sanitarios, caños de PVC, pintura, cemento, hierros, arena y otros materiales", aseguraron desde el sector.

Desde Santa Fe apuntan a que proveedores aducen que no cuentan con presupuestos de hierro ni materiales como cemento y herramientas. "Actualmente no puedo decir qué precio tienen todos los productos. No estamos dando presupuestos", resaltaron.

Las medidas

Manuel Adorni, vocero presidencial del Gobierno de Javier Milei, confirmó que Luis "Toto" Caputo, el flamante ministro de Economía dará a conocer los primeros anuncios económicos el martes. "Mañana los anuncios económicos los dará Caputo", afirmó en su primera conferencia de prensa. Adorni no pudo confirmar el horario de la conferencia que llevará a cabo mañana el ministro.

"Los desafíos económicos son enormes. Argentina vive en un estado de emergencia, el tema de la inflación es el tema central que le preocupa a la gente. Las definiciones económicas estarán a cargo de Caputo y veremos si entiende que efectivamente se incluya en este primer paquete de medidas el tema impositivo o no", agregó ante la consulta de un periodista.

Las medidas económicas iniciales se presentarán con cuatro ejes centrales: un estricto ajuste fiscal para encaminarse rápido al déficit cero (ver aparte), un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial (que algunas versiones anticipan con un piso del 50%), una liberación de precios claves (como las tarifas, los combustibles y los sujetos a Precios Justos) y la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central.