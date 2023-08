Ventas a través de redes sociales: crecen las estafas en Santa Fe y la fiscalía investiga unas 15 denuncias

"Tenemos varias líneas de investigación en relación a este tipo de hechos. Las recomendaciones son tener presente que esto se realiza en ventas de motovehículos, pero también de dispositivos como celulares o PlayStation. Permanentemente, se buscan puntos de encuentro en lugares que no son seguros, y como normalmente la víctimas no son de la ciudad de Santa Fe, no conocen al lugar donde son convocados", explicó en declaraciones a la emisora LT10.

El fiscal describió que para llevar adelante el engaño no se trata de montos extremadamente baratos, sino con alguna pequeña rebaja y "ese es el gancho, que parece una venta verdadera".

De Pedro recomendó que "en el caso que concretar una compra hay que buscar un punto de encuentro seguro como una comisaría o una estación de servicio".

Con respecto a los hechos que se investigan, el fiscal describió que "hubo un primer caso, el de Lautaro Leandro, que era un muchacho que vino de Buenos Aires a comprar una moto y eso abrió un campo de investigación, hay una persona detenida con prisión preventiva. En la búsqueda de coautores hemos detectado hechos similares donde no hubo personas que fallecieron, pero si fueron asaltadas con armas de fuego y esas investigaciones las estamos llevando adelante".

El fiscal reveló que este jueves "se realizó un procedimiento que estaría dando la posibilidad de resolver la mayoría de casos".

Desde la comisaría

Este jueves por la tarde se dispuso la prisión preventiva del imputado por el homicidio de Franco Demarchi. El partícipe necesario fue quien se mensajeó con la víctima desde la Subcomisaría Sexta de la Unidad Regional I, donde estaba detenido, y coordinó el punto de encuentro para realizar la estafa y posterior asesinato. La fiscal Ana Laura Gioria, en diálogo con el móvil de UNO 106.3, señaló que de mantenerse la calificación legal al hombre le correspondería prisión perpetua.

Gioria contó que este jueves por la tarde la fiscalía solicitó la prisión preventiva de este imputado. El juez del Colegio de Jueces de Primera Instancia despachó esta medida cautelar, dispuso su prisión preventiva y "consideró adecuada la calificación legal que la fiscalía seleccionó".