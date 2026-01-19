El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

Uno Santa Fe | Colón | Colón

La delegación de Colón arribó pasado el mediodía a Paysandú para jugar dos amistosos de la Serie Río de La Plata. Fotos

19 de enero 2026 · 15:42hs
Colón inició este lunes una nueva etapa de su preparación al arribar a Paysandú, donde disputará dos encuentros amistosos en el marco de la Serie Río de La Plata, donde sumará rodaja para intentar llegar de manera óptima a la Primera Nacional. Quedará un último amistoso en Santa Fe ante Patronato el 28 de enero.

La delegación rojinegra partió por la mañana desde Santa Fe en colectivo y llegó a suelo uruguayo pasado el mediodía, para luego instalarse en el Hotel Paysandú de cuatro estrellas que será la base durante su estadía.

Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, el Sabalero buscará ahora profundizar el trabajo futbolístico tras la etapa más intensa desde lo físico. En ese sentido, la planificación ya estaba encaminada desde la semana pasada, cuando el mánager Diego Colotto viajó a la ciudad para inspeccionar los campos de entrenamiento, los cuales fueron considerados acordes para continuar con la pretemporada.

Colón ya está en Paysandú

En cuanto a la agenda deportiva, Colón tendrá su primer compromiso este martes desde las 20, cuando enfrente a Miramar Misiones en el Parque Artigas. El cierre de la participación será el viernes, en el mismo escenario y horario, ante Paysandú FC.

Estos amistosos aparecen como una buena oportunidad para seguir aceitando el funcionamiento, evaluar variantes y comenzar a definir piezas dentro de un plantel que empieza a tomar forma rumbo a la temporada.

