Un jefe comunal santafesino quitará beneficios a las familias que tengan integrantes con motos ruidosas

Gonzalo Goyechea grabó un video en el que amenazó a los conductores que transitan con el caño de escape libre. “Jodete querido, vos jodes a todo el pueblo, nosotros te vamos a joder a vos”, lanzó

“En María Teresa - localidad santafesina ubicada en el departamento General López, al sur de la provincia- , todos los vecinos y vecinas estamos podridos de los que andan en motos con escapes libres ”. El jefe comunal, Gonzalo Goyechea grabó un video muy particular, en el que se dirige a los motociclistas que transitan generando ruidos estridentes con sus vehículos y los amenazó con quitarles beneficios sociales e incluso con la imposibilidad de tramitar la licencia de conducir: “Te gustan los cortes, vas a tener cortes”, sostuvo en referencia al sonido de disparo que realizan los conductores.

“Tenemos el total apoyo del 99 por ciento de los vecinos. Los que se tienen que preocuparse son ellos, el 1 por ciento que hace esto, una realidad que pasa en todas las localidades porque desde que sacamos este comunicado no paramos de recibir llamados”, advirtió Goyeche en diálogo con Radiópolis (Radio2) sobre la extensión de la problemática en la región.

TE CORTAMOS En María Teresa muchos vecinos y vecinas ya están cansados del ruido de motos con escapes libres y maniobras peligrosas que solo buscan molestar Por eso, desde la Comuna seguimos reforzando los operativos de tránsito, junto a la policía y la Guardia Urbana.… pic.twitter.com/Ogo4gBso7H

El jefe comunal contó que hacía un tiempo que le daba vueltas a qué hacer con los motociclistas ruidosos, unos 40 aproximadamente identificados –”los que hacen estupideces” –en medio de la población que asciende a 4.500 habitantes. “Los operativos con la Policía se hacen muy bien pero no pero no son suficientes, es por esto que tomamos esta decisión. Decidimos con la Policía no perseguirlos porque puede causar lastimar a terceros o se puede caer la persona que están persiguiendo entonces hay que llamar a los bomberos, tiene que activarse el hospital, con todos los gastos que ocasiona”, observó. Esta mirada fue expuesta en el video en duros términos: “Pueden salir caros aunque sean berretas”, indicó.

Gorochea señaló que optaron por utilizar las 70 cámaras de videovigilancia para multar a los infractores. La gestión, según observó, fue fructífera y pudieron secuestrar unas 20 motos. Sin embargo, si el rodado se encuentra en el interior de la vivienda no tienen injerencia para acceder. “Todo esto ocasiona una movida tremenda en la comuna”, recalcó.

De esta manera, el Ejecutivo decidió interrumpir cualquier conexión, beneficio o acuerdo que una persona o su familia pueda tener con la comuna si algún miembro es captado haciendo ruido con la moto. “Te gustan los cortes, vas a tener cortes”, resumió con ironía.

“Vos pasas haciendo ruido, te anotamos tu nombre y apellido, que en la comuna nos conocemos todos y te vas a llevar un montón de sorpresas”, siguió y remató en el video: “Jodete querido, vos jodes a todo el pueblo, nosotros te vamos a joder a vos”.

Para el intendente de María Teresa el material “corrió como una amenaza y este fin de semana estuvo mucho más tranquilo”. “Los vecinos dijeron que funcionó”, consideró y destacó que los vecinos ya no aguantaban más la moda de cortarle los caños de escape a las motos y generar estruendo. “Ahora, cuando vayan a saca. licencia van a tener 20 multas que pagar, entonces «pensá antes loco lo que hacés»”, expresó.

