El calor da una tregua en Santa Fe en el inicio de la semana

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, viento fresco y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 17.2º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el ingreso de aire frío a la región logra mejorar y estabilizar las condiciones meteorológicas, permitiendo un suave descenso de las temperaturas en la misma. No obstante ello, dicho comportamiento no debería ser muy extendido en el tiempo, esperándose que a partir de mañana o el miércoles, comience a predominar nuevamente ingreso de aire algo más cálido y con ello, los registros térmicos comiencen a subir gradualmente .

Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 16º y suave ascenso de las máximas, 31º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.

En tanto para el miércoles se espera cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 17º y en gradual ascenso de las máximas, 33º. Vientos leves a moderados del sector noreste.

Por último se espera un jueves con cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y en gradual ascenso de las máximas, 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste

