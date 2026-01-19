El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, viento fresco y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 17.2º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que el ingreso de aire frío a la región logra mejorar y estabilizar las condiciones meteorológicas, permitiendo un suave descenso de las temperaturas en la misma. No obstante ello, dicho comportamiento no debería ser muy extendido en el tiempo, esperándose que a partir de mañana o el miércoles, comience a predominar nuevamente ingreso de aire algo más cálido y con ello, los registros térmicos comiencen a subir gradualmente.
El calor da una tregua en Santa Fe en el inicio de la semana
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 16º y suave ascenso de las máximas, 31º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste.
En tanto para el miércoles se espera cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 17º y en gradual ascenso de las máximas, 33º. Vientos leves a moderados del sector noreste.
Por último se espera un jueves con cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y en gradual ascenso de las máximas, 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste
• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026