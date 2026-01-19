Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

El volante Lionel Verde no tuvo la continuidad que quería en CSKA de Moscú e interrumpe su préstamo. Su pase es de Unión. ¿Cuál es la idea?

19 de enero 2026 · 16:11hs
El ciclo de Lionel Verde en CSKA de Moscú llegó a su final antes de lo previsto. El volante resolvió interrumpir su préstamo debido a la falta de continuidad y, aunque contractualmente debe regresar a Unión, la intención del jugador es seguir en el exterior.

La experiencia en Rusia no fue la esperada. Verde apenas disputó cuatro partidos, un registro muy por debajo de lo proyectado al momento de su salida, lo que terminó acelerando la decisión de cortar el vínculo de manera anticipada. El club ruso no pudo demasiados reparos, desde ya.

¿Lionel Verde vuelve a Unión?

Si bien el Tate es dueño de su pase, hoy el escenario no marca un retorno inmediato al plantel. El enganche y su entorno ya manejan otras alternativas fuera del país, con el objetivo de encontrar un destino donde pueda sumar minutos y continuidad, algo clave para esta etapa de su carrera.

Lionel Verde deja Rusia, pero en principio para no volver a Uni&oacute;n.

Lionel Verde deja Rusia, pero en principio para no volver a Unión.

De todos modos, no se descarta que, mientras define su futuro, Verde vuelva a Santa Fe para entrenar y mantenerse a punto, a la espera de que alguna de las gestiones en curso llegue a buen puerto. Pero qué pasa si no le aparece nada. Es una pregunta que también emerge, porque justo a este Unión no le sobra demasiado en el medio.

Así, el volante cierra un capítulo breve en Europa y abre un nuevo compás de espera, con una premisa clara: jugar, aun cuando eso implique seguir lejos de Unión.

