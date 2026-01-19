En la ciudad de Santa Fe se amplía la red de ciclovías

La Municipalidad de Santa Fe avanza en la infraestructura ciclista en Avenida Juan José Paso, promoviendo una movilidad segura, sustentable y accesible

En los últimos días, la Municipalidad de Santa Fe intensificó la intervención y mejoras en Avenida Juan José Paso , cuyo propósito principal es conectar los tramos de ciclovías existentes y en ejecución y construir una red ciclista integrada , con visión sistémica, consolidando un entramado continuo que permita a los ciclistas desplazarse de manera segura, rápida, directa, visible y cómoda.

Con el motivo de consolidar un trazado continuo, el nuevo tramo se desarrollará entre 1.º de Mayo y Dr. Zavalla, enlazando con las obras actualmente en ejecución sobre Bulevar Tacca y proyectándose a futuro como un vínculo clave hacia el nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé. De este modo, se avanza hacia una red metropolitana de movilidad activa, mejor integrada y con continuidad territorial.

Las obras en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad incorporó infraestructura específica para bicicletas, lo que vuelve prioritaria la concreción del tramo sobre Avenida J. J. Paso, clave para completar la red de ciclovías y avanzar en un sistema integral de movilidad activa.

En otro orden, esta intervención adquiere especial relevancia de cara a los Juegos Odesur 2026, que se desarrollarán en la ciudad y demandarán condiciones adecuadas de accesibilidad y circulación.

Características

La infraestructura se desarrolla con dos tipologías diferentes, de acuerdo con las características geométricas y funcionales del corredor Juan José Paso. En el primer tramo, comprendido entre 1.º de Mayo y Urquiza, la intervención se materializa mediante una tipología de bicisenda sobre el cantero central, aprovechando la configuración disponible en ese sector de la avenida.

A partir de Urquiza y hasta Dr. Zavalla, se adopta una tipología de ciclovía ubicada sobre el borde izquierdo de la calzada norte, integrándose al espacio vial, con un ancho libre de circulación superior a 2,50 metros y elementos de seguridad específicos.

Compatibilidad con el tránsito vehicular

La ciclovía sobre calzada se implementa sin dificultar el flujo vehicular existente, ya que se mantiene una calzada de circulación superior a 6 metros, lo que permite sostener una circulación fluida y compatible con flujos del orden de 1.500 vehículos por hora.

A favor de la movilidad activa

La incorporación de ciclovías en esta avenida resulta fundamental debido a la alta concentración de equipamientos comunitarios, educativos, deportivos y comerciales en su entorno inmediato, que generan desplazamientos cotidianos tanto peatonales como ciclistas.

Entre ellos se destacan el Complejo Educativo Beato Monti, la Escuela Especial N.º 1.429, clubes deportivos como Colón, Villa Devoto y Nacional, supermercados, centros de salud, comercios, gimnasios y la Parroquia San Antonio de Padua. Este conjunto de actividades refuerza la necesidad de consolidar una infraestructura segura para los modos activos, garantizando un acceso adecuado y promoviendo una ciudad más integrada, saludable y sostenible.