Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

La AFA analiza postergar el final del mercado de pases, lo que le daría más oxígeno a Unión para cerrar los refuerzos que pretende Leo Madelón.

Unión podría recibir en las próximas horas una noticia clave para terminar de completar su plantel. La AFA analiza extender el mercado de pases por una semana más, una medida que, de concretarse, le daría al club rojiblanco más margen para cerrar los refuerzos que pretende Leonardo Madelón, en un tramo decisivo de la planificación deportiva.

La ventana de transferencias, que hasta ahora tiene como fecha límite el 20 de enero, podría estirarse hasta el 27, según el pedido elevado por los clubes de la Liga Profesional. El tema será tratado este lunes y el anuncio oficial podría llegar de inmediato, en la antesala del inicio del Torneo Apertura, que comenzará el jueves 22.

Un alivio para la planificación de Madelón en Unión

Para Unión, esta posible extensión aparece como una oportunidad estratégica. El cuerpo técnico considera que el plantel está bien encaminado, pero aún restan piezas por encajar, especialmente en sectores puntuales donde la dirigencia continúa negociando. Contar con siete días extra permitiría afinar gestiones complejas, evitar apuros y no resignar calidad por urgencias de calendario.

Además, el contexto económico del fútbol argentino obliga a muchos clubes a esperar definiciones de último momento, ya sea por ventas, cesiones o liberaciones contractuales. En ese escenario, ganar tiempo puede marcar la diferencia.

Qué dice la AFA y cómo sigue el proceso

El pedido de extensión fue elevado por los clubes y será evaluado por Claudio Tapia, quien mantendrá conversaciones con los dirigentes que impulsan la iniciativa. De prosperar, el mercado se prolongaría hasta el martes 27 de enero, modificando el esquema original.

Mateo Del Blanco Unión podría perder a Mateo Del Blanco en el tramo final del mercado de pases. Prensa Unión

Cabe recordar que, aun vencida la ventana, los clubes cuentan con cupos adicionales hasta el 31 de marzo por cada futbolista vendido o cedido al exterior. No obstante, la extensión general permitiría incorporar jugadores sin depender de esas salidas, algo valorado por varios entrenadores.

Un calendario que obliga a moverse

El Torneo Apertura levantará el telón este jueves con el cruce entre Aldosivi y Defensa y Justicia, mientras que el mismo día Unión recibirá a Platense, sabiendo que el mercado sigue siendo una pieza clave del rompecabezas. En paralelo, la AFA también definirá en los próximos días posibles amnistías disciplinarias, otro tema que forma parte de la agenda del Comité Ejecutivo, que se reunirá por primera vez en el año en Ezeiza.

Mientras aguarda definiciones formales, en Santa Fe siguen atentos a cada movimiento. Si la AFA confirma la extensión, Unión ganará aire para cerrar negociaciones y darle a Madelón las herramientas que considera necesarias para competir desde el inicio. En un mercado cada vez más fino, el tiempo también juega.