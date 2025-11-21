Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Viernes gris y algo inestable en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

21 de noviembre 2025 · 07:35hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.1º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, con tendencia a estabilizarse. Cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche y posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste por momentos.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en significativo descenso de las mínimas, 13º y con poco cambio de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 12º y máxima 28º. Vientos leves predominado del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

ciudad viernes Santa Fe
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Martes con sol, algunas nubes y ventoso en la ciudad de Santa Fe

la provincia retoma este lunes la obra de la planta potabilizadora en santa fe: que falta y cuando terminara

La Provincia retoma este lunes la obra de la planta potabilizadora en Santa Fe: qué falta y cuándo terminará

Costanera Oeste de Santa Fe.

Lunes primaveral para comenzar la semana en la ciudad de Santa Fe

un programador de la ciudad de santa fe fue condenado por ensenar metodos para desbloquear celulares iphone robados o extraviados

Un programador de la ciudad de Santa Fe fue condenado por enseñar métodos para desbloquear celulares iPhone robados o extraviados

Lo último

Vignatti: Es imposible prometer el ascenso, pero hay que hacer lo posible por logralo

Vignatti: "Es imposible prometer el ascenso, pero hay que hacer lo posible por logralo"

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Último Momento
Vignatti: Es imposible prometer el ascenso, pero hay que hacer lo posible por logralo

Vignatti: "Es imposible prometer el ascenso, pero hay que hacer lo posible por logralo"

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"