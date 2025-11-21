Viernes gris y algo inestable en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo cubierto, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.1º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, con tendencia a estabilizarse. Cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche y posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste por momentos.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en significativo descenso de las mínimas, 13º y con poco cambio de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 12º y máxima 28º. Vientos leves predominado del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región