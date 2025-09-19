Viernes inestable y a la espera de que llegue la lluvia a la ciudad de Santa Fe Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 19 de septiembre 2025 · 07:47hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente despejado, húmedo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.4º, y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a inestables y se observa que sin bien las condiciones se mantienen con algún grado de inestabilidad, el cual debería ir en aumento gradual, la combinación de las masas de aire mantiene el cielo mayormente despejado durante la jornada, reduciendo la posibilidad de lluvias durante la misma y permitiendo un leve descenso de los registros térmicos mínimos. No obstante ello, debido a la situación general de inestabilidad, no se descarta la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas tanto durante la jornada de hoy, como la de mañana sábado y el domingo, a partir de donde deberían ingresar un nuevo sistema frío.

Sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones dispersos de mayor intensidad. Temperaturas suave ascenso de las mínimas, 20º y suave descenso de las máximas, 28º. Vientos moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos e incrementando su intensidad por momentos.

En tanto el domingo se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones inestables y mejorando gradualmente con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas del día, las que se podrían extender durante la mañana. Temperaturas en descenso a lo largo del día: mínima 14º y máxima 22º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste. Por último, lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas. Temperaturas en descenso de las mínimas, 10º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector oeste/suroeste, rotando al sur/sureste hacía últimas horas del día. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región