Viernes soleado, caluroso y algo inestable en la ciudad de Santa Fe: ¿llega la lluvia? Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 17 de octubre 2025 · 08:10hs

José Busiemi/ UNO Santa Fe Imagen ilustrativa

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, algunas nubes y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 22.1º y se espera que la máxima alcance los 32º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa que el importante aporte de aire cálido y seco en altura, mantiene un bloqueo al ingreso definitivo de la masa de aire relativamente fría, la cual si bien mantiene el aporte superficial de aire desde el sur/sureste, no logra imponerse, generando una nueva jornada mayormente soleada y calurosa. No obstante ello, hacia la tarde/noche o la noche, debería observarse la pérdida de fuerza del sistema cálido, permitiendo una acción más definitiva de la sudestada y con ello el cambio de las condiciones meteorológicas, con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas de la jornada de hoy o primeras de mañana.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable, durante las primeras horas del día. Condiciones estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en tendencia en descenso: mínima 15º y máxima 26º. Vientos moderados a regulares del sector sur/sureste, rotando al sureste y disminuyendo su intensidad.

En tanto el domingo se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante el día pero con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este/noreste. Por último lunes con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 11º y ascenso de las máximas, 29º. Vientos moderados predominando del sector este/noreste.