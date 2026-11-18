Los postulantes ya pueden consultar si están habilitados para participar. Quienes figuren como “no aptos” podrán solicitar una revisión presencial los días 19, 20 y 24 de noviembre.

Publicación del padrón. El gobierno de Santa Fe dio a conocer el listado provisorio para las viviendas de Villa Suramericana.

La Provincia de Santa Fe publicó este miércoles 18 de noviembre el padrón provisorio de postulantes para el sorteo de las primeras 104 viviendas de la Villa Suramericana , en la capital provincial. El listado está disponible en el sitio oficial www.santafe.gob.ar , donde cada grupo familiar puede consultar el estado de su inscripción.

La nómina fue confeccionada por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) a partir de la información declarada por los interesados en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda.

Desde el organismo recordaron que los datos consignados en las declaraciones juradas son responsabilidad de cada postulante. En caso de detectarse información falsa o incorrecta, la inscripción podrá ser desestimada, incluso si la persona resulta preseleccionada en el sorteo.

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Cómo consultar el padrón y qué significa cada resultado

Al ingresar al listado publicado en la web provincial, los inscriptos podrán verificar en qué condición se encuentra su trámite. Hay dos categorías posibles:

Apto para sorteo: identifica a los grupos familiares que cumplen con todos los requisitos establecidos y están en condiciones de integrar el padrón definitivo.

No apto: señala a quienes presentan alguna causal de exclusión, que aparece especificada junto al resultado de la consulta.

Dónde y cuándo reclamar si el resultado es “no apto”

Para los postulantes que figuren como “no aptos”, la DPVyU habilitó tres jornadas de atención presencial para revisar o rectificar la causal de exclusión, siempre que corresponda.

La instancia se desarrollará los días jueves 19, viernes 20 y martes 24 de noviembre, de 8 a 15, en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, ubicado en Pedro Vittori 4282, en la ciudad de Santa Fe.

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Deberá presentarse al menos uno de los titulares de la inscripción, con la documentación respaldatoria necesaria para acreditar la información que busca rectificar.

Sin embargo, desde la repartición aclararon que no podrán acceder a esta instancia quienes hayan quedado excluidos por no actualizar sus datos o por no haber aceptado oportunamente la Declaración Jurada en el sistema digital.

Cómo continúa el proceso para el sorteo de las viviendas

Una vez finalizadas las jornadas de revisión y procesadas las eventuales modificaciones, la Provincia publicará el padrón definitivo de postulantes habilitados.

Recién entonces cada grupo familiar podrá consultar el número que se le asignará para participar formalmente del sorteo de las primeras 104 unidades habitacionales de la Villa Suramericana.

La publicación del listado provisorio constituye, así, una instancia previa al sorteo que permitirá a los inscriptos verificar su situación y, cuando corresponda, corregir la información antes de la conformación de la nómina definitiva.