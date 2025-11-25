Violencia de género: el MPA respaldó la implementación de tobilleras duales y elabora un protocolo para su uso

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó de la presentación oficial de los dispositivos que comenzarán a utilizarse en casos de violencia de género. La medida se suma al nuevo sistema de monitoreo con inteligencia artificial implementado por el Gobierno provincial.

La provincia de Santa Fe dio este lunes un paso clave en el fortalecimiento de las políticas de protección para víctimas de violencia de género: presentó oficialmente el nuevo sistema de tobilleras duales , que permitirá monitorear en tiempo real tanto al agresor como a la persona en riesgo y generar alertas tempranas ante cualquier intento de acercamiento.

El acto se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro , quien estuvo acompañado por la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich , autoridades judiciales y funcionarios provinciales.

“Son acciones concretas muy importantes”

Vranicich valoró la puesta en marcha del sistema y destacó su impacto directo en la prevención. “El MPA celebra y acompaña la presentación de estos dispositivos. Son acciones concretas muy importantes”, afirmó la titular del Ministerio Público.

mpa vranicich La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich

La funcionaria estuvo acompañada por el fiscal regional Jorge Nessier y parte del equipo de la Fiscalía General, señal de la relevancia institucional que se le asigna a la iniciativa.

“En el MPA consolidamos la persecución penal de este tipo de delitos. Es uno de nuestros objetivos priorizados, junto con las violencias altamente lesivas y las economías criminales”, sostuvo.

Un salto tecnológico y la necesidad de tener un protocolo

La presentación de las tobilleras se da en un contexto de modernización acelerada: días atrás, el Gobierno provincial anunció la adopción de un software de inteligencia artificial para monitorear las tobilleras electrónicas, un sistema que ya funciona en otras ciudades del país y promete mejorar la detección de situaciones de riesgo.

Con la incorporación de los dispositivos duales, Santa Fe suma una capa extra de protección, ya que el sistema permite advertir cuando un agresor se aproxima a la víctima, generar alertas y activar respuestas en minutos.

Violencia de género: Santa Fe implementa tecnología de seguimiento con tobilleras duales

Vranicich confirmó que el MPA trabaja junto al Ministerio de Justicia en un protocolo que establezca criterios claros para indicar el uso de estos dispositivos.

“Debemos definir en cuáles casos deben utilizarse las tobilleras duales. Fiscales, jueces penales y jueces de familia tenemos que evitar que el sistema colapse”, advirtió.

“Estos dispositivos son un ofrecimiento del Poder Ejecutivo, y nosotros tenemos que establecer cuáles son los indicadores de riesgo alto o altísimo para que una mujer utilice la pulsera”, concluyó.

Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La presentación coincidió con la fecha del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Para Vranicich, el acto tuvo un doble significado: “Los actos simbólicos son importantes, pero más importantes aún son las acciones concretas, como esta implementación”, afirmó.