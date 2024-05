Violento robo en barrio Cabal: "Dejaron de golpearla y se fueron porque creyeron que estaba muerta"

Amenazó a una mujer con matarla si no aceptaba ser su pareja y fue condenado a dos años de prisión

Belén agregó: "Los malvivientes ingresaron por la parte de atrás de la casa donde hay una cochera con un terreno baldío y sorprendieron a mi abuela durmiendo. La increparon para exigirle dinero. La tiraron al piso, la golpearon y le pusieron un colchón sobre el cuerpo y comenzaron a saltar sobre ella y le provocaron una fractura de su rostro. Se terminaron yendo cuando pensaron que estaba muerta".

"Durante el tiempo que estuvieron la golpearon, la ataron y nos pudo comentar que no recuerda la secuencia completa ya que de a ratos se dormía o perdía la conciencia de tantos golpes que le daban. La mayor parte de los golpes son en la cara pero también tiene en las costillas y abdomen y piernas", agregó su hijo.

Como parte de una de las hipótesis con las que cuenta la familia admitió: "La víctima del robo no debería haber sido mi madre, sino que el blanco era una casa vecina donde iban en busca de mucho dinero, no sé el origen, pero lamentablemente llegaron al lugar incorrecto ya que mi mamá no tenía el dinero que ellos querían y fue víctima de una brutal paliza. Sí se llevaron herramientas de mi trabajo y material eléctrico".

Estado de salud

La víctima en este momento se encuentra internada en un sanatorio y confirmó su nieta: "Está a la espera de una intervención, una cirugía reconstructiva con un especialista de cabeza y cuello y un oftalmólogo, pero como aún tiene presión alta, estamos a la espera de ver qué pasa".

"Hay momentos en que no nos reconoce, está en shock, sedada y bajo tratamiento necesario para estabilizar su presión. Como familia estamos muy mal pero esperanzados en que si se hace una buena investigación en el lugar hay cámaras, por lo cual se podría dar con los delincuentes", cerró.

Violento robo

Este sábado por la mañana, un cobrador llegó en busca del pago de una mensualidad a una vivienda ubicada en Obispo Boneo al 4800, en barrio Cabal. El hombre vio que la puerta de entrada del inmueble estaba entreabierta, le llamó la atención porque conoce muy bien a la moradora llamada Antonia. Decidió entonces mirar y vio que ella estaba maniatada y amordazada. Sin dudarlo llamó al 911. Minutos después acudió un médico del Sies 107, que atendió a la víctima de 76 años, y la trasladó al Hospital Iturraspe.

