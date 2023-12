Violento robo a taxista en Guadalupe: "Apreté el botón antipánico y llegó un móvil a la media hora"

"Subí dos hombres y una mujer en Iturraspe y Marcial Candioti, en la esquina de la Plaza de Las Banderas y el destino era French y Av. General Paz. Cuando llegamos me pidieron si podía deternerme y esperar a otro hombre. Esperamos unos cinco o 10 minutos y como no venía me pidieron si podía ingresar más hacía el fondo, les dije que no por la seguridad y me metieron un fierrazo en la cabeza. Ahí arranque hacía el norte, siguiendo General Paz, intenté detenerme en puesto del Ex Gada, donde están los chicos del regimiento y volví a recibir a otro golpe. Seguí acelerando y busqué empantanarme en un charco grande de barro, no pude, me dieron otro golpe y ya en el tercer golpe me fui con el auto y paré contra el terraplén", recordó.