Viruela del mono en la provincia: los dos enfermos evolucionan bien y se aguarda confirmación del caso del barco

Viruela del mono: confirmaron que el marinero del buque detenido en el puerto de San Lorenzo no tiene el virus

“El del barco es un caso sospechoso, la tripulación no puede bajar hasta que se defina si es un caso confirmado o no. Se hizo un control de todos los tripulantes y una sola persona tenía signos compatibles”, añadió la funcionaria y expresó que, si es positivo, quedarán en cuarentena y no podrán descender del buque.

Caso sospechoso en un barco

Las acciones se iniciaron a partir de la notificación de que un tripulante del barco “Ina-Lotte”, proveniente de Santos (Brasil) con bandera de Liberia, presentaba lesiones en la piel compatibles con síntomas de viruela símica, por lo cual fue aislado del resto de la tripulación.

ina-lotte-buque-viruela-del-monopng Barco donde está el caso sospechoso de viruela del mono.

La embarcación quedó en rada sin libre plática, lo que significa que solo puede subir personal sanitario con las medidas de protección, para de ese modo realizar una inspección, evaluar al tripulante con síntomas y tomar las muestras de las lesiones.

En Rosario hay dos casos confirmados por el Ministerio de Saludo provincial: una mujer de 36 años sin antecedente de viaje reciente pero “con relación con una persona que sí lo tiene” y un hombre de 34 años que refirió un viaje al exterior, y que recibió atención en un efector privado.

Chumpitaz explicó que “los dos casos han evolucionado muy favorablemente” a tal punto que el segundo está siendo tratado de manera ambulatoria. Ninguno guarda relación con el episodio del barco.

El Ministerio de Salud continúa con las acciones de vigilancia, detección y diagnóstico, ante la declaración de la viruela símica como un evento de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las medidas dispuestas por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud.

“Nosotros reforzamos la vigilancia epidemiológica en toda la provincia, es una enfermedad que se transmite por cercanía, por contacto con las lesiones, no es como el covid 19 que tenía otra forma de transmisión. Es otro mecanismo y fundamentalmente por vía sexual”, aclaró la funcionaria provincial en una conferencia de prensa.

Vale recordar que, tal como informó el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina no se han registrado aún casos con la nueva variante del virus mpox, Clado Ib en África. El clado identificado en el país hasta el momento es el Clado II, el mismo que se registró desde el inicio de la circulación de esta enfermedad en Argentina en el año 2022.

Síntomas

La médica infectóloga Carolina Subirá recordó que los síntomas de este virus pueden ser “decaimiento, dolor de cabeza, musculares, fiebre. Luego pueden tener granitos, una úlcera, lesiones de la piel cerca de todos los orificios (boca, ano), manos y pies”.

Se trata de una zoonosis viral selvática causada por un virus que pertenece al género Orthopoxvirus. Se encuentra habitualmente en África Central y Occidental, donde hay selvas tropicales y donde suelen vivir los animales que pueden ser portadores del virus.

Puede transmitirse por exposición a gotitas exhaladas (respiratoria) y por contacto de lesiones cutáneas infectadas (inclusive relaciones sexuales) o materiales contaminados.

El periodo de incubación de esta enfermedad puede oscilar entre 5 a 21 días. Además de los síntomas mencionados, también puede manifestarse con ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento, además de una erupción.

Esto a menudo comienza en la cara y luego se propaga a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor.

Cómo frenar a la viruela del mono

En caso de que se haya tenido contacto de riesgo con un caso sospechoso o confirmado de viruela símica, en el período infeccioso, o se haya retornado de viaje de un lugar con casos notificados y se haya empezado a experimentar síntomas compatibles, se deberán guardar los siguientes cuidados:

Aislamiento social (no concurrir a escuela, trabajo, eventos sociales, etc); tomar medidas de protección respiratoria (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados y distancia de las otras personas); y realizar la consulta con el sistema de salud de forma inmediata y no automedicarse.