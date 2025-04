Weder asumió como nuevo ministro de la Corte: habló sobre la nueva composición del cuerpo y del jury contra el juez Martelossi

Luego de asumir, Weder manifestó sobre el presente de la Corte y el sistema judicial santafesino: "La Corte tiene que aggiornarse en algunos temas técnicos, pero hay cosas para definir que quedan en manos de la Constitución. Una de ellas es qué se hace con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa, si estarán dentro o fuera del Poder Judicial", afirmó el nuevo ministro, señalando una de las discusiones clave que deberá abordar la reforma constitucional.

Weder también puso el foco en definir lo referido al Consejo de la Magistratura, agregando que "en eso tendrán un gran trabajo los constituyentes".

"La Corte está cerca de la gente. Jurisdiccionalmente a la Corte se la critica muy poco. La Corte Nacional le anula muy pocos expedientes a la Corte Provincial y uno que anda por el país en congresos sabe que la Corte de Santa Fe está muy bien catalogada desde lo jurisdiccional. Por ahí desde lo administrativo debamos hacer algunas cosas", reflexionó.

corte suprema ruben weder.jpg Jura del nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Rubén Weder.

Posicionamiento ante el jury del juez Martelossi

Consultado por su postura ante la denuncia y pedido de Jury contra el juez penal Mauricio Martelossi, de la ciudad de Reconquista, quien liberó al asesino del remisero Juan Carlos Martínez, a pesar de su extenso historial delictivo y su posición en torno a ser garantista o no Weder afirmó: "La Constitución es de garantías, da derechos y garantías, mientras más garantías tenga la Constitución será mejor para los ciudadanos. Es muy difícil retroceder estando en vigencia tratados internacionales de derechos humanos, las garantías están puestas por los tratados, por lo que es muy difícil", subrayó, enfatizando la importancia de los estándares internacionales en la protección de los ciudadanos.

Composición de la Corte

Un punto que generó debate en su análisis fue la composición de la Corte. "Siempre es conveniente que la Corte tenga un número impar. No lo entendían en las reuniones que tuve con otros relatores de Corte que siendo un órgano colegiado la Corte de Santa Fe funcione con un número par", explicó Weder, quien ahora forma parte de un tribunal de siete miembros, un número que asegura la resolución de fallos sin empates.

Sobre la edad de retiro de los ministros, fijada en 75 años por ley, Weder respondió: "La edad ahora está fijada por ley a los 75 años. Para los que excedan esa edad es otra discusión porque hay que ver si esa ley es aplicable a los ministros que ya venían. El marco jurídico a mi me indica que a los 75 yo me tengo que retirar, lo ético depende de cada uno".

En cuanto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), Weder defendió la autonomía: "Para mi el MPA tiene que ser como lo es en el ámbito nacional como órgano autárquico, tener toda la autonomía y funcionar por afuera de los tres poderes. Ahora en la práctica hay una relación más vinculada al Poder Ejecutivo que al Poder Judicial".

Finalmente, Weder marcó distancia con cualquier especulación sobre su designación y su pasado como fiscal de Estado. "Yo no hubiera asumido ningún cargo si yo hubiera sido fiscal de estado con el gobernador actual. Yo no vengo a cuidarle la espalda a nadie acá, vengo a transmitir mis conocimientos técnicos dentro de la independencia que me da el Poder Judicial".

El acto de jura, transmitido en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial, fue encabezado por el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, y contó con la presencia del Procurador General, Jorge Barraguirre.