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El municipio autorizó un nuevo aumento de colectivo y el boleto frecuente superó la barrera de los $2.000

La tarifa frecuente pasará de $1.900 a $2.090, tras un aumento de $190. Las empresas habían solicitado llevar el pasaje a $2.650. La Municipalidad informó que destinó $2.250 millones al sistema durante 2026 y que incorporaron siete colectivos nuevos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de octubre 2026 · 19:25hs
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El municipio otorgó un nuevo aumento de colectivo y el boleto frecuente superó la barrera de los $2.000

José Busiemi

El municipio otorgó un nuevo aumento de colectivo y el boleto frecuente superó la barrera de los $2.000

La Municipalidad de Santa Fe autorizó un aumento en la tarifa del transporte público de pasajeros por colectivo. Con la actualización, el boleto frecuente pasará de $1.900 a $2.090, mientras que las empresas habían solicitado elevar el pasaje común a $2.650.

El incremento aprobado es de $190 y se definió luego de distintas instancias de diálogo con las prestatarias, en un contexto de suba de los costos operativos del servicio.

Según informó el Ejecutivo municipal, durante los meses transcurridos de 2026 se destinaron $2.250 millones del Fondo de Movilidad al sostenimiento del sistema, un promedio de $225 millones mensuales. Ese fondo se conforma con los ingresos del Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM).

Cuánto aumenta el boleto y cómo queda la tarifa frecuente

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto frecuente Santa Fe costará $2.090. Esta modalidad, que se utiliza con la tarjeta SUBE, ofrece un descuento del 10% respecto de la tarifa plana, que quedará en $2.322.

El Municipio destacó que la actualización se mantiene por debajo de la inflación interanual. Según los datos difundidos, el boleto frecuente pasó de $1.580 en agosto de 2025 a $2.090 con el nuevo aumento, una variación acumulada del 32,28%, frente a una inflación interanual del 33,5% registrada a agosto de 2026.

En paralelo, el costo del gasoil contemplado para la prestación del servicio aumentó un 54,65% entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, de acuerdo con la información municipal.

Cómo acceder al descuento con la SUBE

El beneficio del Boleto Frecuente Santa Fe está establecido por el Decreto Municipal N.º 0048/2026 y permite pagar un 10% menos que la tarifa plana.

Quienes utilicen la tarjeta SUBE física deberán actualizar sus atributos en una Terminal Automática SUBE (TAS) o solicitar la activación a bordo del colectivo, informándoselo al conductor antes de abonar el pasaje.

En el caso de la SUBE digital, la actualización se realiza automáticamente y no requiere trámites adicionales.

Para obtener más información, los usuarios pueden acercarse a los boxes SUBE del Palacio Municipal o de los centros de distrito, o consultar el sitio oficial de la Municipalidad de Santa Fe.

Incorporaron siete colectivos nuevos

En paralelo a la actualización tarifaria, el sistema sumó siete unidades cero kilómetro de la empresa Recreo SRL, perteneciente al Grupo Autobuses. Los vehículos fueron dados de alta el 9 de octubre y comenzarán a prestar servicio en distintas líneas durante los próximos días.

Las nuevas unidades cuentan con aire acondicionado y cámaras de seguridad, equipamiento destinado a mejorar las condiciones de confort y seguridad de pasajeros y conductores.

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