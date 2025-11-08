YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

Uno Santa Fe | Santa Fe | YPF

8 de noviembre 2025 · 19:20hs
La petrolera YPF logró aumentar un 21% sus ganancias en el tercer trimestre del año, al alcanzar los USD 1.357 millones.

Ese fue el resultado de su EBITDA (ganancias antes de impuestos, intereses y amortizaciones).

La fuerte mejora fue impulsado el aumento en la producción de shale oil y la reducción de casi 30% en los costos de extracción.

De esta forma, YPF cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados operativos y financieros en alza, impulsados por el crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta, la mejora en la eficiencia de sus operaciones y la continuidad del Plan 4x4, la estrategia integral para el desarrollo del shale y de los grandes proyectos de infraestructura energética.

Vaca Muerta: YPF firmó un acuerdo clave para exportar gas argentino

Llegó a una producción de 170 mil barriles diarios, lo que significó un incremento interanual del 43%, incluso luego de la venta del 49% de la participación en el bloque Aguada del Chañar.

En octubre, la producción continuó creciendo hasta alcanzar los 190.000 barriles diarios, cifra que permitió cumplir de manera anticipada la meta inicialmente prevista para fin de año.

La empresa destacó que el shale oil ya representa el 70% de la producción total de petróleo, lo que compensó la salida progresiva de los campos maduros.

“Esta estrategia, que combina el aumento de la producción shale y la salida de los campos maduros, permitió mejorar los costos y el EBITDA en aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales respecto de hace dos años”, señaló la compañía.

Durante el trimestre, YPF marcó hitos operativos dentro de su programa de desarrollos no convencionales. La empresa completó el pozo más largo perforado hasta la fecha en Vaca Muerta, con una longitud total de 8.200 metros. Además, a comienzos de octubre, perforó un pozo de casi 6.000 metros en solo 11 días, lo que refleja un incremento en la velocidad de ejecución y en la adopción de procesos de automatización y estandarización.

Las inversiones totales del trimestre ascendieron a USD 1.017 millones, de los cuales el 70% se destinó a proyectos shale.

La compañía remarcó que el mayor enfoque en el desarrollo de recursos no convencionales contribuyó a la reducción de costos, al tiempo que permitió sostener el crecimiento de la producción.

En paralelo, la actividad de refinación también mostró una evolución positiva. Las ventas de combustibles crecieron 3% respecto del trimestre anterior y las refinerías alcanzaron el mayor nivel de procesamiento de los últimos 15 años, consolidando la integración entre el segmento de upstream y el negocio de refinación y comercialización.

