"Tuve contacto con Zuccarelli y Spahn"

Descartado Sergio Rondina, los dirigentes de Unión junto al secretario técnico Martín Zuccarelli continúan analizando las distintas alternativas para suceder a Leonardo Madelón. Y uno del que se viene hablando desde hace tiempo es Silvio Rudman, quien viene de dirigir al Monagas de Venezuela. Si bien no es la prioridad, es un técnico que le gusta a Spahn.

Cristian Argiz representante de Silvio Rudman dialogó con Radio Gol 96.7 y allí reconoció que tuvo contacto con Zuccarelli y Spahn, a la vez que ratificó las ganas del técnico de venir a trabajar a Unión y que la cuestión económica no sería un impedimento.

"Hablé varias veces con Martín (Zuccarelli) y también me comuniqué con Luis Spahn vía whatsapp Lo que puedo decir es que les gustó el material que les envié y está en una lista de futuros entrenadores. Ahora estamos esperando el llamado de ellos a Silvio para tener una reunión vía Zoom", afirmó Argiz.

"Silvio dirigió cinco años grupo Pachuca, salió campeón del Sub 20 con el Pachuca y entre 2016 y 2019 dirigió a Coyotes de Tlaxcala donde logró un bicampeonato y un subcampeonato. En Coyotes dirigió 55 partidos, ganó 31, empató 19 y perdió cinco, tiene un 65% de efectividad", detalló.

En cuanto a las charlas que mantuvo con otros clubes indicó: "En los últimos meses Silvio estuvo en el Monagas de Venezuela, pero por la situación del país rescindimos el contrato. Estábamos en carpeta de Godoy Cruz, pero finalmente eligieron a Diego Martínez. Con Colo Colo hace un mes y medio que venimos hablando, Silvio está en una lista con Scolari, Pekerman y Borghi, y de no seguir el interino es el candidato número 1, pero con el tema de la pandemia, el fútbol pasó a segundo lugar".

"La idea de Silvio es radicarse en la Argentina y la chance de Unión le interesa, ahora la palabra la tienen los dirigentes si apuestan por un técnico joven, con ganas, capacidad, gestión y que potencia a los jugadores juveniles. Y que de esta manera Unión pasé a ser un club vendedor y no traer continuamente jugadores a préstamo", manifestó.

Por último el representante aseguró: "Silvio es un gran formador de grupos, un técnico ofensivo que viene a dejar una huella, no viene a pasar como uno más. Sale a jugar de igual a igual en todas las canchas y va a dar que hablar por su metodología de entrenamiento y por la manera en que juegan sus equipos. Con la gente de Unión no se habló de plata, pero el tema del salario de Silvio no sería un problema. Quiere radicarse en el país y por el tema económico nos pondríamos rápidamente de acuerdo".