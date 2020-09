Unión es uno de los clubes con menor deuda

https://twitter.com/pv12ok/status/1309600148310437893 ATENCION: abro hilo con la Tabla de Posiciones de Deudores en el Sistema Financiero de los Clubes de Primera División a Julio 2020, según info de la Central de Deudores del Banco Central

En el podio:

1-San Lorenzo $771 millones

2-River $597 millones

3-Estudiantes $346 millones pic.twitter.com/w4BJ5btWCu — PV12ok (@pv12ok) September 25, 2020

Esta tabla de posiciones no refleja la deuda que los clubes puedan llegar a tener con sus acreedores, como por ejemplo proovedores, jugadores, cuerpo técnico, sueldos, etc. Solo refleja lo informado en el sistema financiero. Por lo cual la deuda que el club mantenga con un jugador o un técnico eso no figura en este informe.