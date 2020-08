A Unión le surgió un competidor de peso por Sebastián Ribas

El nuevo Unión comienza a armarse de cara a la próxima temporada, donde por delante estarán como grandes objetivos el Torneo 2020 y la Fase 2 de la Copa Sudamericana. El pasado lunes arrancó oficialmente la era Juan Manuel Azconzábal, quien todavía no se pudo poner al frente del plantel ya que tiene que realizar la cuarentena tras haber arribado de La Plata, pero negocia la llegada de refuerzos, como Sebastián Ribas.

En este receso a Unión se le fueron dos de sus delanteros más importantes como Walter Bou (volvió a Boca) y Nicolás Mazzola (continuará su carrera en Grecia), con lo cual Azconzábal pidió a Sebastián Ribas, quien viene de actuar en Rosario Central, que lo pretende retener. Justamente fue Nicolás Russo quien contó de qué manera podría darse la salida del uruguayo, quien en su momento se mostró muy entusiasmado con la chance de calzarse la rojiblanca.

Sin embargo, apareció en el medio de las negociaciones Central Córdoba de Santiago del Estero, que hizo una importante propuesta por el préstamo de Sebastián Ribas, que es quien deberá decidir si acepta el desafío de jugar en dicho club, o bien se inclina por la posibilidad de llegar a Unión u otro club (¿Rosario Central?).

Nicolás Russo, presidente de Lanús, dueño del pase del goleador uruguayo, habló con Radio Sol (FM 91.5), donde reveló cómo marchan las negociaciones para la salida de Ribas del club. "Hubo una charla nada más. Lanús solicitó un dinero y nada más. Ayer me llamó el presidente de un club y me acordamos para que vaya ahí, se estaban contactando con el jugador, si se ponen de acuerdo seguramente jugará en ese club. Ayer a la tarde lo cerramos, ahora falta que el jugador cierre su contrato, están hablando con el representante, es un préstamo importante".

image.png Nicolás Russo contó que Central Córdoba avanzó por la contratación de Sebastián Ribas, delantero que pretende Unión.

"El club es Central Córdoba de Santiago del Estero, está acordado con Lanús pero falta la decisión del jugador, que es muy importante", admitió Nicolás Russo sobre Ribas, que es prioridad para Azconzábal para reforzar al plantel de Unión.

Luego de hablar de Ribas, a Russo también se le preguntó sobre cuál de los formatos se podría elegir para arrancar el torneo de Primera División, y el DT de Lanús, dijo: "Primero hay que ver cuándo vuelve, creo que la que más asidero tiene es la de seis zonas. También está la de Godoy Cruz, que son de dos zonas. Prefiero la de seis zonas, pero hay que esperar, ya que hay una expectativa de que el fútbol vuelva a fines de septiembre".

"No estoy tan seguro que haya clásicos, creo que sí se disputará en seis zonas. Una cosa es que arranque a fines de septiembre, y otra que arranque más adelante. Ojalá que el virus afloje un poco y que nos permita jugar como lo veníamos haciendo en marzo. Hay muchos clubes que no quieren jugar los clásicos, River y Boca, Unión y Colón, Banfield y Lanús, Central y Newell's... A mí me gusta que haya clásicos. Hasta ahora estamos mitad y mitad", cerró Russo.