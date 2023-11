Esa jugada cambió totalmente el rumbo del partido, ya que Unión se desfiguró táctica y futbolísticamente, y a pesar del rápido empate que consiguió en la cabeza de Franco Pardo, no pudo sostener a un rival como Belgrano que se hace muy fuerte en el Gigante de Alberdi.

El mismo Cristian González, en la conferencia de prensa, cargó contra Ariel Penel, y apuntó: "Hay cosas que no están claras, hay un choque con un jugador de Belgrano y le saca amarilla y hubo una plancha a Corvalán que no cobró nada. Es muy complicado así. Las chiquitas eran todas para Belgrano. No nos den por muertos, nos queda una bala más".

Y continuó: "La doble amarilla para Joaquín Mosqueira... Dejame de hinchar las pelotas... Esto no es llorar, es decir la verdad de lo que pasa. Hay muchos intereses, si dormís te duermen. Hay que ser bichos. Hay que estar bichos, todos, porque todos queremos quedarnos en Primera. Esto es para vivos. Hace 20 años que estoy en el fútbol, las chiquitas, lo de Joaquín (Mosqueira) no era para que lo echen, da qué pensar. Hace mucho que lo vienen cagando a Unión, yo lo digo.

El que tomó la palabra fue Ricardo Caruso Lombardi, quien en TN Deportivo, donde participa como columnista, destacó: "A Unión lo perjudicaste querido Penel, porque le echaste a un jugador que no fue ni foul. Lo dejaste con 10 peleando el descenso, nadie se dio cuenta porque le hicieron cuatro goles pero el que es de fútbol se da cuenta que Unión lo perjudicaste querido Penel, como lo hicieron siempre con Unión. Lo mató. Si Unión empata se va al descenso, por más que pierdan todos. Tigre puede sacar un empate porque tiene un equipo bárbaro, con el empate se lo fuman a Unión.

Mientras que luego, Caruso Lombardi dijo: "No podemos decir otra vez 'ojo Unión'. Vélez no ganando salvó a Barracas, ya que a la noche comenzaron los posteos de la salvación. Todo tiene un porqué, todo está atado. Va a ser muy difícil que gane. Se hubiera complicado si le ganaba a Lanús, cuando le sacaron una pelota increíble al nueve (Gonzalo Morales). Si ganaba se podría todo, pero hoy por hoy va a estar complicado. A Vélez le reciben al presidente nuevo, está mal".