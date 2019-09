Acevedo: "Le pido al hincha de Unión que tenga paciencia"

Unión continúa su preparación en una semana sin actividad oficial, en procura de recuperar lesionados y cortar en Sarandí la racha de tres derrotas al hilo.

Nelson Acevedo habló en el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) sobre la última actuación y en el inicio reconoció que "la verdad que terminamos con un poco de bronca, como se dio el resultado y el partido, no merecimos perder el partido. Los primeros minutos entramos distraídos y lo pagamos caro, cuando hay un equipo grande adelante no nos perdonan".

Y más adelante, acotó:: "Pienso que es el gran error que nos está pasando en varios partidos, es lo que tenemos que corregir, donde más nos costó en los últimos partidos, aunque creo que contra San Lorenzo fuimos superiores en la cancha de ellos".

En los últimos duelos no fue titular el volante central, al arrastrar una lesión de la que le costó recuperarse. Al respecto enfatizó que "la última lesión fue hace dos meses, contra Lanús sentí mi falta de fútbol, sabía que a medida que tenga continuidad me iba a sentir mejor, creo que me sentí bien físicamente y con la pelota".

El propio chaqueño es consciente que estar dentro de la cancha es lo que en definitiva lo irá poniendo al nivel que todos le conocen. Por eso no dudó en afirmar que "me costaba entrar mucho en juego con pocos minutos, necesita un partido entero, por suerte me sentí muy bien físicamente, la falta de continuidad a cualquier jugador es algo que le juega a veces en contra. Volver pesa, es cuestión de seguir trabajando en estos días para llegar bien a Arsenal".

El presente con tres derrotas en fila es algo que no sucede habitualmente con un equipo que se acostumbró a ganar seguido. Por eso Acevedo reconoció que "duele mucho la verdad porque hay un grupo lindo, humilde, no nos merecemos esto. El fútbol la tenés que meter, no es merecimientos, aunque sabemos que podíamos estar mejor".

Y a propósito de esto afirmó que "tuvimos muchas lesiones y chicos nuevos, jugadores titulares que se fueron, es un equipo donde nos va a costar integrarnos, a medida que pasen los partidos nos vamos a sentir todos mejor. Ojalá podamos sacar los tres puntos en Buenos Aires".

En la parte final, dijo que "los chicos nuevos tienen otras cualidades de los que se fueron, se tendrán que adaptar, Unión tiene que volver a ser el del campeonato pasado, ser agresivo, intentar jugar, tener paciencia, corregir errores y adaptarnos a eso. Que el hincha tenga paciencia que vamos a dar todo para volver a pelear cosas grandes".