Unión cederá a uno de sus arqueros para que tenga rodaje

La dirigencia de Unión aceptará ceder al arquero Lucas Meuli quien tendría una propuesta de Arabia Saudita y busca tener continuidad

29 de noviembre 2025 · 19:11hs
El futuro de Lucas Meuli está lejos de Unión.

El futuro de Lucas Meuli está lejos de Unión.

Por estas horas, en Unión el foco está puesto en el descanso, pero a su vez en la planificación de lo que será el 2026. Y eso aplica para aquellos jugadores que deben retornar al club y otros que emigrarán.

Meuli no seguirá en Unión

Entre estos últimos figura el nombre de Lucas Meuli, el arquero de 24 años que se destacó en el equipo de Reserva que dirige Nicolás Vazzoler y también formó parte del equipo que se consagró campeón de la Copa Santa Fe.

Determinante en la conquista de la Copa Santa Fe, siendo figura en las tandas de penales ante Colón y Centenario de San José de la Esquina, como así también clave en la buena campaña en el Torneo Proyección, el arquero busca sumar minutos en Primera División.

Es por ello, que su representante comenzó a analizar algunas alternativas y propuestas, para que Meuli emigre en el próximo mercado de pases. El arquero tiene contrato con Unión hasta diciembre del 2026.

Y se menciona que habría un sondeo de un equipo de Arabia Saudita. Consciente de que Unión no tendrá chances de atajar, Meuli busca sumar minutos y su futuro está lejos del Tate.

