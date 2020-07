Algunos nombres en el radar de Juan Manuel Azconzábal

Juan Manuel Azconzábal trabaja en el armado del plantel, el flamante entrenador pretende cinco refuerzos o seis refuerzos. Dos defensores, uno de ellos marcador central, un volante central y un carrilero ofensivo, más un delantero de área. Por otra parte, si no se llega a un acuerdo con Sebastián Moyano se buscará un arquero.

En el rubro defensores, este lunes Radio Gol 96.7, informó que el Vasco está analizando un nombre de un marcador central que jugó en la Primera Nacional. Se trata de Ignacio Vázquez de 23 años, quien vistió la camiseta de Belgrano pero cuyo contrato con el Pirata finalizó el 30 de junio.

image.png

Su pase pertenece a All Boys y la opción de compra en favor de Belgrano es de 200.000 dólares por el 50% del pase. El futbolista es representanto por Marcelo el Bocha Valeri, colaborador de Christian Bragarnik. La carrera futbolística de Vázquez arrancó en All Boys donde disputó 46 partidos convirtiendo cuatro goles. Y en Belgrano jugó 14 partidos sin marcar.

image.png

Por su parte, en el rubro mediocampistas, trascendieron un par de nombres que al menos estarían siendo analizados. Uno de ellos es el de Franco Mussis quien no seguirá en Gimnasia de La Plata. El volante central de 28 años no tuvo demasiada continuidad en el Lobo y por eso no renovó contrato. Disputó 10 encuentros en la última temporada.

Otro nombre de mediocampista central es el de Adrián Calello quien no seguirá en Huracán. Con 33 años se ofreció para volver a Independiente, pero por el momento Lucas Pusineri no pretende un refuerzo en esa zona. En consecuencia, estaría siendo observado por el Vasco Azconzábal. En el Globo jugó 15 partidos en la última temporada.

En el puesto de arquero, en caso de no renovar con Moyano, surgió la chance de Daniel Sappa, quien en la última temporada atajó en Arsenal, pero cuyo pase pertenece a Estudiantes. Y en el rubro delanteros, está el nombre de Cristian Tarragona quien no seguirá en Patronato. Mientras que existieron contactos por Germán Rivero, delantero de Alvarado de Mar del Plata.